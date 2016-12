Offizielle Warnung für schwule Touristen vor Grindr

Das britische Auswärtige Amt und Commonwealth Office veröffentlichte erstmals seine Reiseinformationen für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender im Jahr 2013 und stellte damit einen Leitfaden für Reisende bereit, die in Länder reisen, in denen LGBT-Rechte nicht geschützt werden.

Diese Woche wurde der Leitfaden aktualisiert, um Männer über die Verwendung von schwulen Dating-Anwendungen in solchen Ländern zu warnen. Es heißt jetzt: "Wenn Sie beabsichtigen, Szene-Einrichtungen zu besuchen oder eine Dating-App nutzen, informieren Sie sich zuvor über die lokale Situation und treffen sie Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie sich mit Jemandem verabreden."

Es wird auf folgendes hingewiesen: "In Ländern, in denen die Einstellung gegenüber LGBT-Menschen feindlich ist, ist bekannt, dass die Polizei Verhaftungskampagnen durchführt."

Es wurde zuvor bereits darüber informiert, dass die Polizei in Ägypten Grindr und andere Dating-Sites nutzt, um Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft regelrecht zu jagen. Grindr nahm die Veröffentlichung zum Anlass seine Benutzer mit einer Hinweis-Warnung darüber zu informieren: „Ägypten verhaftet LGBTs, und die Polizei kann als LGBT in soziale Medien auftreten, um sie in eine Falle zu locken. Seien Sie vorsichtig, wenn sie Treffen mit Leuten organisieren, die Sie nicht kennen, und seien sie vorsichtig, wenn Sie etwas schreiben, das Ihre Identität offenbaren könnte."

Bereits der Dokumentarfilm 'Hunted' berichtete über die LGBT feindlichen 'Vigilantes' in Russland, die mit Dating-Anwendungen schwule Männer in Wohnungen locken, wo sie angegriffen oder sexuell missbraucht werden.