Obamas letzteVideobotschaft zum Welt-AIDS-Tag

Präsident Obama hat gestern seine letzte Videobotschaft zum Welt-AIDS-Tag veröffentlicht. In dem zweieinhalbminütigen Video erklärt er, welche Initiativen in seiner Regierungszeit im Kampf gegen HIV umgesetzt wurden, stellt aber auch fest, dass noch vieles getan werden muss.

"Gemeinsam können wir das schaffen", sagt Obama im Video. "Auch wenn ich nicht mehr im Amt bin, werde ich euch noch lange als Partner zur Verfügung stehen.

In eine Pressemitteilung aus dem Weißen Haus heißt es:

Der 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag auf der ganzen Welt und dieser dient als Möglichkeit, uns erneut zu verpflichten, HIV/AIDS als Bedrohung für die öffentliche Gesundheit zu beenden. Während seiner gesamten Amtszeit hat Präsident Obama die führende amerikanische Rolle in im Kampf gegen HIV/AIDS vorangetrieben, indem er die erste umfassende nationale HIV/AIDS-Strategie für die Vereinigten Staaten entwickelt und unsere Investitionen in den Notfallplan des Präsidenten für Aidshilfe (PEPFAR) und den Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria erhöht hat. Dieser Welt-AIDS-Tag soll auch zeigen, das wir vieles gemeinsam im In- und Ausland erreicht haben, indem wir Führungsstärke demonstriert, unser Engagement gestärkt und messbare Erfolge erzielt haben. Wir sehen auch die Herausforderungen, die betroffenen Gemeinschaften zu erreichen und wir werden die Arbeit fortsetzen die notwendig ist, um unsere Ziele zu erreichen, die AIDS-Pandemie in den USA bis 2020 und auf der Welt bis 2030 zu beenden.

Die Mehrheit der Menschen mit HIV lebt in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen. Die Vereinigten Staaten führen den Kampf der Welt gegen diese Krise an und wir arbeiten in Partnerschaft mit Ländern und Gemeinden, um die AIDS-Pandemie bis 2030 zu beenden. Einschließlich des Antrags des Präsidenten für das Jahr 2017 an den Kongress, wird der Notfallplan des Präsidenten für Aids-Hilfe (PEPFAR) Investitionen $ 70 Milliarden für den Zeitraum von 2004 bis 2017 bereitgestellt haben. Der Erfolg von PEPFAR wird darin zu sehen sein, dass Leben gerettet werden und sich der Verlauf der Pandemie ändert. Aufbauend auf der Arbeit der bisherigen Regierung haben wir unser Ziel für 2016 überschritten und unterstützen mittlerweile weltweit fast 11,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder mit einer lebensrettenden antiretroviralen Behandlung.