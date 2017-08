Nurse Jackie Star: Ich bin ein schwuler, muslimischer, arabisch-stämmiger Amerikaner

Haaz Sleiman spielt Mo-Mo in der erfolgreichen Arztserie Nurse Jackie. Jetzt nahm er eine erschreckende Studie, nach der in den USA in diesem Jahr schon mehr LGBTIQ* ermodert wurden, als im gesamten Jahr 2016, für sein Coming-out zum Anlass.

In einem bei Facebook und Instagram geteilten Video sagte er, dass er zur Unterstützung der Queers in die Öffentlichkeit trete, die verfolgt würden. Und er räumt dabei auch gleich noch mit weiteren Vorurteilen auf, die in weiten Teilen der Gesellschaft und vor allem den muslimischen Gemeinden vorherrschen und greift die Machokultur an:

„Ich bin nicht nur schwul, ich bin auch ein Bottom. Nicht nur ein Bottom, ich bin ein totaler Bottom, was bedeutet, ich mag es da rein, wo du weißt schon wo."

An die homophoben Mörder gewandt sagte er:

„Wenn ihr jemals kommt, um mich zu töten weil ich schwul bin, werde ich euch zerstören. Ich mag schwul sein und ich mag ein guter Mensch sein, aber versteht das nicht falsch: Ich mache euch fertig!"

Früheres Interview kritisiert

Das Magazin Advocate hatte den Schauspieler, dessen Rolle Mo-Mo schwul angelegt ist, bereits 2009 nach seiner sexuellen Orientierung befragt. Er war nach eigenen Angaben damals nicht auf die Frage vorbereitet und schockiert. Er log dann, um sich zu schützen.

Frauen küssen trotzdem besser

Für seine weiblichen Fans hat er aber auch eine gute Nachricht. Seiner Erfahrung nach küssen sie besser als Männer.

