Nur für gesunde Schwule: Dating-App verbannt HIV-Positive

DaddyBear ist eine Dating-App nach Grindr-System, die sich vorgenommen hat „wohlhabende Daddies“ mit „gesunden schwulen Bären“ zu verkuppeln. Sie diskriminiert HIV-Positive mit hanebüchenen Begründungen.

× Erweitern Foto: Screenshot daddyBear.com

Die Macher der App bewerben ihr Produkt als „Nummer 1 Sugar-Daddy-App" und preisen diese als Männer an, die „mehr Geld und sozialen Rückhalt besitzen als du." Und wer eh schon an der Spitze der Gesellschaft steht, habe laut Aussagen eines Sprechers mehr Interesse an Gesundheit, als an Sex, was die App berücksichtige. Man habe daher ein zuverlässiges Verifikationssystem entwickelt, dass HIV-Positiven den Zugang verwehrt.

„Niemand Negatives möchte HIV-Positive daten"

Der Geschäftsführer der App wird im Magazin INTO zustimmend zitiert:

„Niemand möchte HIV-Positive daten, der es nicht selber hat. ... Wir unterstützten den Wunsch HIV-Positiver, andere HIV-Positive zu daten. Aber viele reiche und erfolgreiche Gay-Sugar-Daddies wollen keine Dates mit Männern, die mit HIV leben."

Nur an diese richte sich die APP dementsprechend.

Löschung aus App-Store möglich?

In der iTunes-Beschreibung fehlen entsprechende Hinweise. Dies könnte damit zu tun haben, dass Apps, die Bevölkerungsgruppen diskriminieren, nicht mit den Unternehmensgrundsätzen des iPhone-Anbieters korrespondieren.