Nummer 73. Tschad verbietet Homosexualität

Nur ein Abgeordneter im Parlament des afrikanischen Staates Tschad stimmte gegen das Gesetz. 116 waren dafür, homosexuelle Handlungen in Zukunft unter Strafe zu stellen.

× Erweitern Foto: CC0 Public Domain Tschad Alles stehen und liegen lassen und de Tschad verlassen? In Zukunft für Lesben und Schwule wohl häufiger eine Alternative.

Immerhin ist es nicht zum Worst Case gekommen. Nach ursprünglichen Planungen war eine Gefängnisstrafe von 15 Jahren im Gespräch. Nun werden es „nur" eine Geld- oder Bewährungsstrafe werden. Wir so oft wurden in der Begründung für die Gesetzgebung Religion, Tradition und gkonservative öffentliche Meinung angeführt. Dennoch sei das jetzt verhandelte Gesetz ein Kompromiss, der auch die internationale Gemeinschaft beruhigen soll, die sich „beim Schutz von Minderheiten unnachgiebig" zeige, so der ehemalige Premierminster Delwa Kassiré Coumakoye.

Der Tschad ist damit das 73. Land auf der Erde, in dem Homosexualität unter Strafe steht.