North Carolinas Anti-LGBT-Gesetz wird aufgehoben

Das Anti-LGBT-Gesetz von North Carolina soll in dieser Woche als Teil eines Kompromissabkommens aufgehoben werden, wenn die Stadt Charlotte sich einverstanden erklärt, ihren Anti-Diskriminierungs-Schutz zu beenden.

North Carolina hat eine Reihe von großen Investments verloren, nach dem der ehemalige republikanische Gouverneur Pat McCrory das strittige HB2-Gesetz zu unterzeichnete. Dieses Gesetz unterband alle lokalen Verordnungen zum Schutz von LGBT-Rechten. Es verbot Transgendern und Transsexuellen damit quasi die Nutzung ihrer bevorzugten Toiletten und erlaubt es Unternehmen, LGBTs unter dem Deckmantel der Religionsfreiheit zu diskriminieren. McCrory wurde von seinem demokratischen Herausforderer Roy Cooper bei der Wahl im letzten Monat besiegt. Da die Republikaner allerdings weiterhin über die Kontrolle der beiden Häuser in der Landesgesetzgebung in North Carolina verfügen, war es unwahrscheinlich, dass das Gesetz ohne überparteiliche Unterstützung aufgehoben wird.

Angesichts des Wahlergebnisses wurde nun ein Kompromissabkommen von beiden Seiten widerwillig vereinbart. Dabei willigten die Republikaner ein, die Aufhebung als Gegenleistung dafür zu billigen, dass die Stadt Charlotte ihre LGBT-Antidiskriminierungsverordnung wieder aufhebt.

Der demokratisch kontrollierte Stadtrat von Charlotte hat in dem Gesetzentwurf zur Aufhebung des städtischen LGBT-Antidiskriminierungsschutzes eine Sicherheit-Klausel aufgenommen die besagt, dass die Schutzmaßnahmen wieder in Kraft treten, wenn die staatlichen Gesetzgeber ihre Teil des Kompromisses, also die Aufhebung des Anti-LGBT-Gesetzes, nicht erfüllen. Es wird nun erwartet, dass das HB2-Gesetz innerhalb der nächsten Tage aufgehoben wird.

Der gewählte Gouverneur Roy Cooper sagte: „Senatschef Phil Berger und der Sprecher des Repräsentantenhauses Tim Moore versicherten mir, dass infolge der Abstimmung der Stadt Charlotte eine Sondersitzung im Repräsentantenhaus und im Senat für den Dienstag angesetzt wird. Ich hoffe sie werden ihr Wort halten und mit Hilfe der Demokraten werden wir in dieser Legislaturperiode das Anti-LGBT-Gesetz in vollem Umfang aufheben. Die vollständige Aufhebung wird dazu beitragen, Arbeitsplätze, Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen zurückzuholen. Es gibt uns die Möglichkeit den LGBT-Schutz in unserem Staat zu stärken."

Der Gleichstellungsbeauftragte von North Carolina, Chris Sgro sagte: „Das Problem war noch nie Charlotte. Charlottes Verordnung war die beste Lösung gegen dieses Gesetz. ... Der Stadtrat von Charlotte und der Bürgermeister hatten das Recht und die Pflicht eine solche Verordnung zum Schutz von LGBTs zu erlassen, da das Anti-LGBT-Gesetzt HB2 falsch ist. Seit der Inkraftsetzung hat das tief diskriminierende HB2-Gesetz unserer Wirtschaft und die Menschen verletzt. Jetzt muss die Generalversammlung HB2 vollständig aufheben, damit wir die notwendigen Gespräche zum Schutz von LGBTQs beginnen und Unternehmen wieder in den Staat zurückkehren können. Wir freuen uns darauf, mit dem künftigen Gouverneur Cooper zusammenzuarbeiten."

HRC-Präsident Tschad Griffin sagte: „Der künftige Gouverneur Cooper hat uns über ein Abkommen unterrichtet, das er mit staatlichen Gesetzgebern aushandelte, um eine vollständige Aufhebung von HB2 zu erreichen. HB2 ist genau das, warum die Bewohner von North Carolinian zu den Wahlurnen gingen um Gouverneur McCrory letzten Monat abzuwählen. Es ist an der Zeit, einen neuen Kurs einzuschlagen, der sich an den Werten der Würde und der Achtung des Staates orientiert, nicht an Diskriminierung und Hass - und um sicherzustellen, dass Nichtdiskriminierungsmaßnahmen nicht nur in Städten und Landkreisen sondern im gesamten Bundesstaat North Carolina bestehen. Es ist Zeit für die staatlichen Gesetzgeber, HB2 aufzuheben und damit zu beginnen, die Schäden zu beheben, die dieser Gesetzentwurf für die Menschen, die Reputation North Carolina und die Wirtschaft mit sich gebracht hat."