Nina Queer entschuldigt sich

Sie war Toleranzbotschafterin der SPD, doch ein womöglich unüberlegtes Posting auf Facebook, in dem sie scheinbar zur Abschiebung von Gewalttätigen gegenüber LGBTIQ* aufruft, kühlte das Verhältnis dramatisch ab, die Partei distanzierte sich gegenüber dem Nollendorfblog von ihr. Und einen Shitstorm erlebt Nina Queer nun auch. Zeit, nachzufragen.

Gleich am Anfang stellt sie am Telefon klar: „Ich will mich bei allen entschuldigen, die mich missverstanden haben und die ich verletzt habe. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich ganz klar dem linken Umfeld zugehörig fühle. Rasse, Religion und Herkunft sind mir vollkommen egal! Möglicherweise bin ich mit meinem Posting über das Ziel hinausgeschossen. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass ich als Transe immer überspitze und provoziere. Ich möchte mich hiermit aber entschuldigen.“

Verärgert ist Nina Queer auch: „Ich sehe mich hier als Spielball der Politik. In meinen Augen ist das die Rache der SPD, weil ich schon zuvor ausgetreten bin. Ich fühle mich derzeit keiner Partei zugehörig. Ich bin eine Jugendliche, die ihre Partei noch sucht. Rechts ist aber natürlich KEINE Alternative!“

„Da werde ich zur Furie"

Dass andere Persönlichkeiten der LGBTIQ*-Szene sie öffentlich angreifen kommentiert sie genervt: „Das sind einfach sogenannte alternative Wahrheiten, also Lügen, die da verbreitet werden. Wie eben gesagt: Religion, Rasse oder Herkunft sind mir egal. Für mich zählt der Mensch. Schwule und Lesben sind meine Familie, für mich ist jeder Angriff auf Schwule ein Angriff auf meine Familie, da werde ich zur Furie. Es kann sein, dass ich in so einem Moment die Nerven verliere und unangemessen reagiere.“