Neues LSVD-Logo: Sechs Finalisten zur Abstimmung

Der LSVD-Ideenwettbewerb für ein neues Logo ist beendet. An die 200 Entwürfe wurden eingereicht. Bevor der Vorstand entscheidet, will er auch eure Meinung hören.

„Die Vielfalt an kreativen Ideen war sehr beeindruckend, inspirierend und hat uns sehr viel Freude bereitet. Insgesamt haben wir uns nun für sechs Entwürfe entschieden, die für uns das breite Spektrum an Ideen repräsentieren und die wir daher der Öffentlichkeit vorstellen möchten. Denn in die Entscheidung des LSVD-Bundesvorstands werden auch die Meinungen der LSVD-Landesverbände und der Community einfließen. Daher freuen wir uns unter wettbewerb@lsvd.de über Feedback und Meinungen zu den sechs Favoriten," so der LSVD in einer Mitteilung.

Den besten Entwurf prämieren wir mit einem Preisgeld von bis zu 2.000,- Euro. Der/die Preisträger*in wird Ende Februar 2017 informiert. Der LSVD behält sich vor, bei einem entsprechenden Votum das Preisgeld auf bis zu drei Teilnehmende aufzuteilen. Das neue LSVD-Logo wird beim LSVD-Verbandstag im April 2017 präsentiert.