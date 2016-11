DER NEUE MR GAY GERMANY KOMMT AUS MÜNCHEN!

Unser neuer Mr Gay Germany heißt Pascal, ist 21 und kommt ursprünglich aus Emmerich in NRW, lebt aber schon seit drei Jahren in München. Er engagiert sich ehrenamtlich bei „diversity München e.V.", einem Zentrum für LesBiSchwule und Trans* Jugendliche.

Pascal Nissing konnte sich im Finale am Samstag, den 5.11. in Köln gegen seine 5 Mitbewerber durchsetzen: in einem 30-minütigen Interview vor der 14-köpfigen Jury aus Vertretern der Community im Dorint Hotel am Heumarkt und abends in der großen Finalshow im Triple a Club.

Neben seiner beruflichen Tätigkeit als Marketing-Dienstleister arbeitet Pascal seit zweieinhalb Jahren ehrenamtlich bei „diversity München e.V.“ (einem Jugendzentrum für LesBiSchwule und Trans*-Jugendliche) als Gruppenleiter und wurde Anfang September zu einem der drei Vorstände gewählt. Der Verein hat über 800 Mitglieder und Pascal engagiert sich dort, weil er selbst während seines Coming-outs und in der Zeit davor keine Anlaufstelle hatte, um sich mit anderen auszutauschen und queere Jugendliche kennenzulernen.

In Pascals Kampagne „DON´T HIDE“ geht es auch um die Unterstützung von LGBT*-Jugendlichen durch Anlaufstellen in Jugendzentren und Schulen. So sollte es gemäß seiner Kampagne auch in ländlichen Gegenden eigene Gruppen in Jugendzentren oder Schulen geben, sowie Besuche in Schulen, in denen die Schüler über verschiedene Lebensformen informiert werden und mit diesen in Berührung kommen.

„Mein Ziel ist es, dass sich weniger LGBT*s verstecken müssen bzw. verstecken möchten und dadurch, dass Mitschüler und Mitmenschen generell mehr informiert und sensibilisiert werden, diese auch für Ihre queer l(i)ebenden Freunde einstehen und sie unterstützen...

... Abgesehen davon möchte ich, dass sich auch in der Arbeitswelt oder im sonstigen Alltag niemand mehr verstellen muss. Es sollte beim Coming-Out nicht mehr um das Besiegen einer Angst gehen, sondern um den Stolz, so zu sein wie man ist und dies auch zu zeigen!" Pascal möchte auch dafür sorgen, dass sich mehr junge Leute ehrenamtlich betätigen und sich für sich selbst und andere einsetzen- „und das nicht nur am CSD, sondern das ganze Jahr über!"

Übrigens setzen auch die Kampagnen der Zweit- und Drittplatzierten Manuel Wiedemann (27, Eventmanager aus Berlin) und Niko Wirachmann (26, Musicaldarsteller aus Köln) bei der Aufklärung in den Schulen an! Weitere Finalisten waren: Martin, 25, Account Strategist aus Lübeck, Etienne, 21, Student aus Köln, sowie Joe, 27, Einzelhandelskaufmann aus Köln.

Mr Gay Germany 2016 Plaetze

Vielseitiges Finale in Köln

Im Finale am 5.11. hatten die Kandidaten viele verschiedene „Body&Brain Challenges“ zu absolvieren: Im Dorint Hotel Köln am Heumarkt fanden tagsüber die Einzel-Interviews vor der großen Jury aus zahlreichen Vertretern der Community statt, anschließend erfolgte ein Gruppeninterview mit Fragen und Diskussion zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen. Weiterhin wurden die Finalisten in einem LGBT-Wissenstest auf die Probe gestellt und auf ihre Englisch-Kenntnisse geprüft, die für Auftritte vor internationalem Publikum u.a. bei der MR GAY WORLD Wahl vom 5.-10.5.2017 in Madrid und Maspalomas wichtig sind.

Für den „Body“ hatten die Kandidaten eine Bootcamp Sports-Challenge Outdoor und Indoor mit Personal Trainer Bennet Barrera von Koeln-fit.de zu meistern. Abends fand im „Golden Club“ des Triple a Köln die Final-Show „GO FOR GOLD!“ statt, moderiert von Star Drag Kelly Heelton. In der Show vor Publikum aus Fans und Freunden mussten die Kandidaten neben verschiedenen Walks noch ein letztes Mal mit ihrer Kampagne und Antworten auf Fragen zu gesellschaftspolitischen Themen überzeugen. Show-Act war RTL-Supertalent-Gewinnerin Marcella Rockefeller, die auch in der Jury saß. Nachdem der amtierende Mr Gay Germany Tony Eberhardt dann die Schärpe an den strahlenden Sieger übergeben hatte, wurde auf der „Gym Party“ im gleichen Club noch kräftig weitergefeiert.

Wir gratulieren dem Sieger Pascal ganz herzlich!

Noch mehr freuen wird er sich allerdings bestimmt über seine Preise: