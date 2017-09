Neuer Dachverband für schwule Männer

Die Vernetzung von Beratungsangeboten für schwule Männer ist natürlich keine neue Sache. Neu ist die Professionalisierung dieser, die durch den neu gegründeten „Bundesverband für die professionelle Beratung schwuler Männer" erreicht werden soll.

Martin Enders (Münster), Vera Uppenkamp (Bochum), Martin Heinze (Köln), Jörg Duden (Berlin), Marcel de Groot (Berlin), Ulrich Fuchshuber (München), Norbert Dräger (Frankfurt a.M.), Arno Oevermann (Bremen), Joachim Moldenhauer (Siegen)

In einer Mitteilung der Gründungsmitglieder wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, auf die aktuellen Studien zufolge höheren psychischen Belastungen Homosexueller adäquat reagieren zu können: „Durch die weitere Öffnung der Gesellschaft für LSBTI-Menschen nimmt gleichermaßen die Notwendigkeit an professionellen Beratungsangeboten durch Gleichgesinnte zu, also durch Menschen, die eigene Erfahrungen haben. Da es in der Versorgung der Zielgruppe erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern, insbesondere Flächenländern und Stadtstaaten, gibt, ist eine Verbesserung der Kooperation und eine Stärkung der vorhandenen Strukturen sinnvoll und notwendig. Eine Finanzierung über das Bundesministerium wird angestrebt."

Zu den Gründungsmitgliedern gehören u.a. Rubicon e.V. Köln, Schwule Initiative Siegen e.V., Rat & Tat Zentrum Bremen, AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., Sub e.V. München, Rosa Strippe e.V. Bochum, KCM Schwulenzentrum Münster e.V. und die Schwulenberatung Berlin.