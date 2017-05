Gauthier Destenay ist Luxemburgs First Gentleman. Als Ehemann des Premierministers Xavier Bettel nahm er deshalb auch am Ramenprogramm des Nato-Gipfels in Brüssel teil. Als einziger Mann.

Beim endgültigen Foto stand Destenay genau hinter US-Präsidentengattin Melania Trump und der etwas angespannt wirkenden Emine Erdogan. Warum die Ehemänner anderer Staatsführerinnen wie Angela Merkel nicht dabei sind, bleibt ungeklärt.