NACHGEFRAGT: KÜRZT GRÜNSCHWARZ BEI AKZEPTANZ?

250.000 Euro statt 500.000 Euro für LGBT*I-Projekte in Baden-Württemberg. So die Aufregernachricht am 23. Januar. Grüne, die in Regierungsverantwortung den Blick fürs Queere verlieren? Wir haben nachgefragt.

× Erweitern Foto: Wilhelm Betz Fotografie Brigitte Lösch

In ihrer Pressemitteilung vom 23. Januar lobte die zuständige Abgeordnete der Grünen und Vorsitzende des Ausschusses für Kultus, Jugend und Sport im Landtag von Baden-Württemberg, Brigitte Lösch die Bereitstellung von 250.000 Euro für die konzeptionelle Weiterentwicklung und Umsetzung des Aktionsplans „Für Akzeptanz & gleiche Rechte Baden-Württemberg“ als Erfolg: „Wir wollen, dass unser Land weiter ein Vorreiter für Offenheit und Vielfalt bleibt. Dafür brauchen wir alle, die sich für eine tolerante und gleichberechtigte Gesellschaft in Baden-Württemberg einsetzen.“

Die Sprecherin für die Belange von LSBTTIQ in der Fraktion der Grünen ging allerdings nicht darauf ein, dass in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 500.000 Euro für den Aktionsplan zur Verfügung standen.

blu fragte schriftlich nach, warum denn die Hälfte an Geldmitteln eine „Stärkung" der Bemühungen sein soll. Brigitte Lösch dazu:

„Dies hat keine inhaltlichen Gründe, sondern eher formale, da einige Projekte ausgelaufen sind und beispielsweise die anknüpfenden Forschungsprojekte zur Verfolgung homosexueller Männer nicht mehr vom Sozial- und Integrationsministerium finanziert werden, sondern in der Zuständigkeit vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst ressortieren.“

Projekte ausgelaufen oder in anderer Zuständigkeit

Die Weiterfinanzierung der bestehenden Projekte sei auf gleichem finanziellen Niveau gesichert: „Um unsere übergeordneten Ziele des Aktionsplans „der Abbau von Diskriminierung“ und „die Verbesserung der Lebenssituation von LSBTTIQ-Menschen“ weiter umzusetzen, werden wir in gleicher Höhe wie den vergangenen zwei Jahren die Geschäftsstelle des Netzwerks und die landesweite Beratung für LSBTTIQ-Menschen und ihre Angehörigen unterstützen.“

×

Weiter führt sie in ihrer Antwort aus: „Einige Projekte und finanzielle Unterstützungen sind ausgelaufen, wie beispielsweise die Restzahlungen für die Projektbegleitung und Erstellung des Aktionsplans durch die Familienforschung Baden-Württemberg oder auch die Begleitung des Kompetenzzentrums Arbeit beim Aufbau einer diversitätsorientierten Personalpolitik. Ebenfalls beendet ist das Vermittlungsprojekt zur Verfolgung homosexueller Menschen mit Erstellung einer Public-History-Website.“

800.000 Euro für Aufarbeitung der Verfolgung

Für die Aufarbeitung der Verfolgung der „175er“ wurden circa 800.000 Euro veranschlagt, allerdings nicht mehr im Rahmen des Aktionsplanes, sondern im Budget eines Ministeriums. Brigitte Lösch: „Die anknüpfenden Forschungsprojekte zur Aufarbeitung der Verfolgung und Verurteilung homosexueller Menschen nach § 175 werden von der Magnus Hirschfeld Stiftung gemeinsam mit der Uni Stuttgart über das Ministerium für Wissenschaft und Kunst (MWK) weiter finanziert. (ca 800 000 Euro)."

Für die Zukunft sagte Brigitte Lösch die Fortsetzung des Dialogs mit der Community zu: