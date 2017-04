Landtagswahl NRW – Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Interview

Am 14. Mai wählt Nordrhein-Westfalen ein neues Parlament. Seit sieben Jahren lenkt Hannelore Kraft die Geschicke des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Aus queerpolitischer Sicht kann sie auf große (Aktionsplan gegen Homophobie), in wirtschaftlicher Sicht auf einige Erfolge, wie die Abschmelzung der Neuverschuldung zurückblicken.

Welches ist für Sie das zurzeit dringendste Problem in NRW? Welche Maßnahmen planen Sie?

Nordrhein-Westfalen ist auf gutem Kurs. Es haben so viele Menschen Arbeit wie nie zuvor und die Arbeitslosigkeit ist auf dem niedrigsten Stand seit 23 Jahren. Die Bildungsinvestitionen liegen auf Rekordniveau. Seit 2010 haben wir über 200 Milliarden Euro in Kinder, Bildung und Familien investiert – mehr als jede andere NRW-Regierung zuvor. Und trotzdem haben wir erstmals seit 1973 2016 den Haushalt mit einem Plus von über 200 Millionen Euro abgeschlossen. Aber es gibt noch immer viel zu tun: Nach den Studiengebühren wollen wir auch die Kita-Gebühren für eine Kernzeit von 30 Wochenstunden und die Gebühren für die Meister-Ausbildung abschaffen. Denn auch die duale Ausbildung ist uns wichtig. Bei der Nutzung von Bussen und Bahnen soll es ebenfalls eine Gleichbehandlung geben: Wie Studierende sollen künftig auch Azubis ein NRW-Ticket nutzen können.

Ein wichtiges Thema bleibt die Erhöhung der Polizeipräsenz. Deshalb werden wir die Zahl der Neueinstellungen bei der Polizei auf 2.300 steigern. CDU/FDP hatten noch vor 2010 fast 500 Stellen gestrichen und nur 1.100 neue Polizisten ausgebildet

Wir wollen Langzeitarbeitslosen den Wiedereinstieg in Arbeit wieder ermöglichen und dafür den sozialen Arbeitsmarkt ausbauen. Wir modernisieren unsere Infrastruktur: Mit 14 Milliarden Euro werden wir bis 2030 viele Stauengpässe beseitigen. 8 Milliarden Euro investieren wir in Schienen und die Modernisierung von Bahnhöfen. Und wir gestalten den Weg in die digitale Welt: vom digitalen Lernen bis zum schnellen Internet. Unsere Zusage steht: Bis 2018 flächendeckend 50 Megabit/s und bis 2026 superschnelle Glasfaser in ganz NRW.

NRW war mit seinem „Aktionsplan für Gleichstellung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt – gegen Homo- und Transphobie“ Vorreiter. Gibt es einen Teil, auf den Sie besonders stolz sind?

Ja, wir waren tatsächlich das erste Flächenland mit einem Aktionsplan. Allein darauf können wir schon stolz sein. Auch die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hat das als beispielhaft gelobt. Aber vor allem bin ich stolz darauf, dass viele der etwa hundert Maßnahmen bereits in laufende Programme, Gesetze und weitere Vorhaben eingegangen sind. So werden in NRW jetzt zum Beispiel im Besoldungs- und Versorgungsrecht die Lebenspartnerschaft und die Ehe gleich behandelt. Auch im Bundesrecht wurden, zum Teil durch Initiativen auch von NRW, zentrale Änderungen umgesetzt – wie etwa die Gleichstellung im Steuerrecht, die Stiefeltern- und Sukzessivadoption sowie der Verzicht auf den Geschlechtseintrag bei nicht eindeutigem Geschlecht.

Wir haben darüber hinaus in der letzten Legislaturperiode das Modellprojekt Niederrhein des Sozialvereins für Lesben und Schwule e. V. mit rund 1,6 Millionen Euro gefördert. Dieses Projekt entwickelt Angebote für schwule und lesbische Jugendliche im ländlichen Raum. Ein anderes Beispiel ist die NRW-Fachberatungsstelle „gerne anders!“, das die offene Jugendarbeit unterstützt. Solche Projekte werden wir auch in der kommenden Legislaturperiode weiter fördern, um Jugendliche in ihrer individuellen Persönlichkeit zu stärken.

Gibt es auf der anderen Seite noch konkrete Themenfelder, die Sie in der kommenden Legislaturperiode verstärkt angehen wollen?

Das Ziel ist klar: Wir wollen eine Gesellschaft der Vielfalt sein. Wir haben bereits viel erreicht. Aber wir haben auch noch viel vor. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass Menschen unabhängig von ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität ein gleichberechtigtes und selbstbestimmtes Leben führen können – und zwar in allen Lebenslagen: in der Jugendhilfe, Kindertagespflege, Familienberatung, Schule und Pflege. Wir werden auch weiter Impulse in Richtung Bund setzen. Das gilt etwa für eine gemeinschaftliche Adoption, für bessere Regelungen für Regenbogenfamilien im Bereich des Abstammungsrechts und für eine Reform des Transsexuellenrechts. Da ist vor allem der Bund gefordert.

Viele queere Menschen haben – zumindest gefühlt – die Wahrnehmung, dass sie wieder vermehrt Opfer trans- und homophober Gewalt werden, besonders in Großstädten wie Düsseldorf und Köln. Was ist Ihre Antwort?

Die SPD steht für Zusammenhalt und Weltoffenheit in einer vielfältigen, toleranten und sozialen Gesellschaft. Deshalb nehmen wir diese Wahrnehmung sehr ernst. Ich ermutige alle betroffenen Opfer, Übergriffe konsequent anzuzeigen. Wir müssen mehr Sensibilität gegenüber homophoben Tendenzen schaffen und Betroffenen passgenaue Beratungsangebote und Hilfestellungen ermöglichen. Der Abbau von Homo- und Trans*feindlichkeit ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft. Dazu gehört auch die strafrechtliche Rehabilitierung derer, die wegen einvernehmlicher homosexueller Handlungen verurteilt worden sind. Wir begrüßen sehr, dass die Bundesregierung den vom Bundesjustizministerium vorgelegten Gesetzentwurf dazu Ende März beschlossen hat.

Und noch eine bundespolitische Frage zum Schluss: Würde die SPD Ihrer Meinung nach noch mal einen Koalitionsvertrag mit der CDU eingehen, in dem die „Ehe für alle“ nicht vereinbart ist?

Auch für CDU/CSU wird es endlich Zeit für ein klares „Ja“ zur modernen Gesellschaft. Der Ehebegriff im Grundgesetz sieht die Verschiedengeschlechtlichkeit nicht vor. Eine einfache gesetzliche Regelung ist daher ohne Verfassungsänderung möglich. Wir wollen die Ehe für alle. Und auch deshalb kämpfen wir dafür, dass die SPD im September die stärkste Partei und Martin Schulz neuer Bundeskanzler wird.

*Interview: Christian Knuth

