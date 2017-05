Milo Yiannopoulos erhält 12 Mio. $ Investition für rassistische YouTube-Tour

Die Vanity Fair berichtet in einem Interview mit dem ehemaligen Breitbart-Redakteur und Homocon Milo Yiannopoulos über seine (leider) lange erwartete Rückkehr in die Öffentlichkeit. Der Mann, der lebenslanges Twitter-Verbot erhielt, freut sich darüber, dass dank einer geheimen 12-Millionen-Dollar-Investition, bald seine "Milo Yiannopoulos YouTube Tour For Budding Tween Racists" starten kann.

Ob er wirklich 12 Millionen Dollar erhalten hat, wird höchstwahrscheinlich niemals herausstellen. Yiannopoulos behauptet, "die Identitäten seiner Investoren schützen" zu wollen. Das ist nicht verwunderlich, denn nur wenige Leute wollen mit den sexistischen und rassistischen Neigungen des Homocon auch tatsächlich in Verbindung gebracht werden.