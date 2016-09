MICHAEL ADAM: POLITISCHE KARRIERE HAT IHN KRANK GEMACHT

Mit erst 31 Jahren hat einer der Shootingstars der bayrischen Politikszene ein überraschend offenes Geständnis gemacht. Der Regener „gläserne“ Landrat Michael Adam erklärt in einer persönlichen Mitteilung, eine Diabeteserkrankung und ein Alkoholproblem zu haben, welche er nun bekämpft.

Wie für den als jüngster SPD-Bürgermeister im CSU-geprägten Bayern bekannt gewordenen und später wegen eines von der Presse lancierten Poppers-„Skandals“ bundesweit in die Boulevardpresse gekommenen schwulen Mann üblich, wendete er sich auch mit seinen neuesten Problemen offen und transparent an die Bürger seines Wahlkreises:

„Im Frühling dieses Jahres wurde bei mir eine erbliche Neigung zu einer Diabeteserkrankung des Typs 2 festgestellt. Aufgrund eines starken Übergewichts besteht ohne Behandlung in naher Zukunft also die Gefahr ernsthafter gesundheitlicher Folgeerscheinungen. Daher wurde mir ärztlicherseits dringend eine Reduzierung meines Gewichts nahegelegt. Dies erforderte eine komplette Umstellung meiner Lebensgewohnheiten.“

Im weiteren Verlauf der Erklärung verweist Adam auf die Arbeitsbelastung als Kommunalpolitiker:

„Stress, kaum freie Abende oder Wochenenden, wenig Urlaub, wenig Schlaf. Erschwerend hinzu kamen bei mir in der Vergangenheit schlechte und unregelmäßige Ernährung, Medikamente, Nikotin und Alkohol.“

In der Kur habe sich außerdem gezeigt, dass der von Adam als normal eingestufte tägliche Alkoholkonsum bereits zu einer Gewöhnung geführt habe, die in veranlasst, in Zukunft komplett auf Alkohol verzichten zu wollen. Gleichzeitig nutzt Adam die Gelegenheit, um andere auf den gesellschaftlich akzeptierten Missbrauch von Alkohol aufmerksam zu machen:

„Insbesondere die Tatsache, dass ich phasenweise zu viel Alkohol konsumiert habe, möchte ich nun öffentlich machen. Denn ich habe festgestellt, wie schmal der Grat zwischen der sogenannten „täglichen Akademikerdosis Alkohol am Abend“ und einer Abhängigkeit ist. Auch habe ich in der Klinik die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Menschen aufgrund hoher beruflicher Leistungserwartungen nicht nur körperlich und psychisch krank werden, sondern oft auch unbemerkt in Abhängigkeiten hineinrutschen.“

Michael Adam und Christian Ude

Adam sieht sich selbst auf dem Wege der Besserung und kündigte an, die Amtsgeschäfte am 4. Oktober wieder aufnehmen zu wollen.

Das Phänomen Alkoholprobleme ist in der Politik so alt, wie die parlamentarische Demokratie selbst. Immer wieder führen Reden unter Alkoholeinfluß zu amüsierten Reaktionen – über viele Politiker wird hinter vorgehaltener Hand wild spekuliert und gelacht. Härtere Drogen, wie in den Fällen Beck und Hartmann, sind dagegen Gegenstand für Rufmord und Häme.

www.glaeserner-landrat.de