Berlin: Hier ist Achtsamkeit geboten

Eigentlich ist die Veröffentlichung der sogenannten „kriminalitätsbelasteten Orte" (kbO) in der Bundeshauptstadt durch die Polizei dafür gedacht, dem Bürger zu erklären, warum er in diesen Gegenden mit verdachtsunabhängigen Kontrollen rechnen muss.

× Erweitern Foto: Michael Rädel Warschauer Brücke Die Warschauer Brücke ist einer der Knotenpunkte im Nachtleben der Hauptstadt. Fußläufig von der S-Bahn-Station sind mehrere große Klubs angesiedelt – die auch queer bespielt werden.

Im Umkehrschluss lässt sich aus der Liste aber ableiten, wo für Bewohner und Besucher mit mehr Kriminalität zu rechnen ist. Das betrifft auch Gegenden, die bei Lesben, Schwulen, Trans* und sonstig frei Liebenden und Feiernden beliebt sind.

Die Liste der kbO*

Alexanderplatz

Leopoldplatz

Kleiner Tiergarten

Schöneberg-Nord im Bereich Nollendorfplatz

Görlitzer Park

Warschauer Brücke

Kottbusser Tor

Teile der Hermannstraße

Hermannplatz

Kleiner Bereich der Rigaer Straße

*Der Öffentlichkeit werden nicht die konkreten Grenzen (Straßennamen, Hausnummern) eines kriminalitätsbelasteten Ortes bekanntgegeben, denn es soll vermieden werden, dass Straftäter mit diesem Wissen nur die Straßenseite wechseln, um einer verdachtsunabhängigen Kontrolle zu entgehen.

Was bedeutet kbO genau?

Ein kbO setzt voraus, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden, also zum Beispiel Raubtaten, Brandstiftungen, gefährliche Körperverletzungen, gewerblicher/bandenmäßiger Taschendiebstahl, Drogen-Handel usw.

× Erweitern Foto: Christian Knuth Kotbusser Tor Auch das Ausgehviertel rund ums Kotbusser Tor weist zurzeit eine erhöhte Kriminalitätsstatistik auf und verzeichnet bereits mehrere gemeldete homo- und transphobe Straftaten. Hier liegen bei queeren Partygängern beliebte Bars, wie das Möbel Olfe.

Was darf die Polizei in kbO, was sie woanders nicht darf?

Die verdachtsunabhängige Identitätsfeststellung

Die verdachtsunabhängige Durchsuchung einer Person

Die verdachtsunabhängige Durchsuchung einer Sache

Hilft das denn?

Offenbar ja, denn einmal monatlich werden die Gebiete von der zuständigen Direktion überprüft und der Status angepasst. So wurden laut Polizei Berlin in den vergangenen eineinhalb Jahren mehr als zehn kbO aufgehoben, weil eine aktuelle Bewertung zu der Einschätzung geführt hatte, dass diese Orte den rechtlichen Anspruch an einen kbO nicht mehr erfüllen.