Danke, Apotheke? Kampagne mit schwulem Paar

Unter dem Motto „Danke, Apotheke!" hat der Wort & Bild Verlag eine Kampagne lanciert, in der die deutsche Preisbindung für Medikamente emotional thematisiert wird. Auch ein schwules Elternpaar dankt den Apotheken. Das Problem hoher Medikamentenpreise bleibt außen vor.

Produziert wurde diese Kampagne im Auftrag des Wort & Bild Verlages, der die Apotheken Umschau herausgibt und sich mit der Aktion für die Apotheke stark macht. Hintergrund ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das ausländischen Versandapotheken ermöglicht, Rabatte auf rezeptpflichtige Medikamente einzuräumen, während alle in Deutschland ansässigen Apotheken weiterhin der Preisbindung unterliegen.

„Man nimmt es als gegeben hin, dass Nacht für Nacht etwa 1.300 Apotheken 20.000 Patienten mit lebenswichtigen Arzneimitteln versorgen. Wir zeigen, dass es nicht selbstverständlich ist und dass wir diesen Service nicht verlieren wollen“, sagt Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung des Wort & Bild Verlages.

Nicht zur Sprache kommt, dass dieser Service Teil des Problems extrem hoher Medikamentenpreise in Deutschland ist und einen freien Wettbewerb um günstigere Medizin erschwert. Beispiel Truvada®: Das zur Behandlung von HIV und neuerdings zur vorbeugenden Verhinderung einer HIV-Infektion zugelassene Medikament kostet in Deutschland rund 800 Euro pro Monatspackung, in Frankreich dagegen nur 500 Euro.

