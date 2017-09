Der Bundesgeschäftsführende der Partei DIE LINKE

Matthias Höhn ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten innerhalb der Partei. Schon zu PDS-Zeiten trat er ein und ist seit 2002 Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt. Seit 2012 ist er Bundesgeschäftsführender und als Wahlkampfleiter maßgeblich an der Kampagne der Linken beteiligt.

× Erweitern Foto: Die Linke Matthias Höhn

Er gilt als Pragmatiker und Reformer und steht für eine auf Regierungsbeteiligung ausgelegte Programmatik. Sein Wirkungsfeld in Sachsen-Anhalt ist der Bereich Inneres und dort speziell die innere Sicherheit. Höhn will die Polizei personell besser ausstatten und sie bürgernäher organisieren, um Kriminalität wirksam zu bekämpfen. Matthias Höhn lebt in einer eingetragenen Partnerschaft und will erstmals auch im Bundestag für eine offene Gesellschaft eintreten:

„Der Bundestag hat die Ehe für alle beschlossen. Das war ein Riesenerfolg für alle, die sich seit Jahrzehnten dafür eingesetzt haben. Diese Entscheidung zeigt auch, dass fortschrittliche Politik möglich ist – jenseits von Merkel & Seehofer. Davon brauchen wir mehr, dafür kämpfe ich.“

www.matthias-hoehn.de