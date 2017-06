MATTEL kann auch Vielfalt

× Erweitern Barbie 2017

Barbie steht bisher nicht unbedingt für Vielfalt. Ja, sie steht im Berufsleben, ja, sie hat nun keine Megabrüste zur Wespentaille mehr, aber trotzdem sahen sie alle irgendwie gleich belanglos-schön aus.

Und auch Ken sah bisher aus wie ein Wesen ohne Hirn, zuviel Muskeln und drögem Grinsen. Das hat sich nun etwas geändert. Denn jetzt ist die neue Ken-Generation da.

„Wir freuen uns, den Next Gen Ken vorzustellen - modischer und vielfältiger denn je zuvor! Mit 15 neuen Looks und drei Körperformen erwarten eure Kleinen mit THE NEW CREW unendlich viele Abenteuer!“

Hipster-Ken trifft auf Man-Bun-Ken. Nur leider gibt es weiterhin keinen Moppel-Ken. Der muss sein. Und das meine ich ernst. https://play.barbie.com/de-de