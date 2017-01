Massiver Rückgang der HIV-Neudiagnosen in London. PrEP erfolgreich?

Um über 40 Prozent sind die Neudiagnosen von HIV-Infektionen in der britischen Hauptstadt binnen eines Jahres gefallen. Fachleute vermuten die Selbstmedikation mit günstigen PrEP-Generika aus Indien als möglichen Auslöser.

PreP Ein Generika aus Indien, das über Drittländer nach Deutschland eingeführt wurde. In Großbritannien kann das Mittel legal bezogen werden. Bis zu einem Dreimonatsvorrat ist eine Mitnahme als Eigenbedarf gestattet.

Laut Zeitschrift New Scientist erklärte Will Nutland vom Londoner Institut für Hygiene und Tropenmedizin: "Wir müssen in diesem Stadium noch sehr vorsichtig sein, aber ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Etwas Außergewöhnliches ist in den letzten 12 Monaten passiert, weil ein Haufen von Do-it-yourself-Aktivisten an unseren Küchentischen arbeitet." Das Institut unterhält eine Webseite, über die Menschen Informationen zur PrEP erhalten.

Auch die Einstellung der Fachwelt zur Versorgung mit Generika zum Beispiel aus Indien ändert sich laut dem Bericht. So sei bis heute keine einzige unwirksame Fälschung entdeckt worden. Sogar die ärztliche Aufsichtsbehörde gab inzwischen eine Order an die Ärzteschaft, den Beschaffungsweg über das Internet den Patienten zu empfehlen, die sich die reguläre Behandlung nicht leisten können. Wie in Deutschland (800 Euro) ist die PrEP mit dem Originalpräperat Truvada in Großbritannien mit rund 460 Euro monatlichen Kosten extrem teuer. Generika sind für rund ein Zehntel der Kosten im Umlauf.

Im Detail berichteten vier Londoner Schwerpunktkliniken über einen Rückgang der HIV-Diagnosen unter schwulen Männer von 36 bis 50 Prozent. (Quelle)