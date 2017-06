Mann in Frauenkleidern von Taxifahrer gewürgt

Es passiert fast täglich: Homo- und transphobe Gewalt. In Berlin wird sie seit einiger Zeit systematisch erfasst und veröffentlicht. Heute meldete die Polizei Berlin wieder einen besonders erschreckenden Fall und griff dabei in die Klischeekiste.

× Erweitern Foto: Von Contempo Zeitraffer / www.contempo-zeitraffer.de / CC-BY-SA 4.0 / wikimedia.org Warschauer Straße Revaler Straße Der Tatort lag im Ausgehviertel rund um die S-Bahn Warschauer Straße – in der Revaler Straße. Das Gebiet ist als Kriminalitätsschwerpunkt unter besonderer Beobachtung.Foto: Von Contempo Zeitraffer - http://www.contempo-zeitraffer.de - Eigenes Werk, CC-BY-SA 4.0, Link

„In der vergangenen Nacht verweigerte ein Droschkenkutscher die Mitnahme eines Fahrgastes in Friedrichshain," heißt es in der Meldung. In deutscher Sprache: Es ging um einen Taxifahrer, der einem Mann in Frauenkleidern (von der Polizei Transvestit genannt) nicht mitnehmen wollte. Der Mann trat gegen das Taxi, worauf der Fahrer ihn angeblich an den Haaren zog und ihn würgte, sowie homophob beleidigte.

Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.