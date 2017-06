Malta bekommt Ehe für alle

Der am Sonntag wiedergewählte Ministerpräsident von Malta, Joseph Muscat, hat versprochen, die Ehe noch „in den nächsten Wochen" für gleichgeschlechtlich Liebende zu öffnen.

Muscat wurde mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt und kann daher voller Kraft seine politischen Ziele umsetzen. Er hatte bereits eine mit fast gleichen Rechten ausgestattete eingetragene Partnerschaft eingeführt, sogenannte Konversionstherapien („Homoheilung") verboten und eines der fortschrittlichsten Personenstandsgesetze für Trans- und Intersexuelle eingeführt.

Ehe noch vor der Sommerpause

Laut Medienberichten will Muscat die Eheöffnung noch durch eine einfache Änderung der Ehegesetze vor den parlamentarischen Sommerferien umsetzen. Mit leicht mahnendem Zeigefinger in Richtung anderer Staaten des Commonwealth of Nations, also dem losen britisch beeinflussten Staatenbund aus ehemaligen Kolonien Großbritanniens, sagte er: