Eine schöne Überraschung zu den Feierlichkeiten zum Thanksgiving in den USA. Popqueen Madonna besuchte das Ali Forney Center in Brooklyn, in dem queere obdachlose Jugendliche Zuflucht finden.

× Had so much fun sharing Thanksgiving at the Ali Forney Center in Brooklyn! This center protects LGBT Youth from the harms of homelessness and empowers them to reclaim their lives. Each year the Ali Forney Center provides care for over 1,200 youth who are rejected by their family due to their LGBT identity. AFC provides these youth with tools they need to become independent and more importantly, AFC provides these youth with the love and support they are denied by their families. Because everyone deserves to be loved and everyone deserves a home. 💘🙏🏻💙!!! Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 25. Nov 2016 um 11:57 Uhr

Madonna sagte bei ihrem Besuch, das Center gebe den verstoßenen Jugendlichen die Liebe und Unterstützung, die ihnen von ihren Familien verweigert worden seien. Jeder verdiene es geliebt zu werden und ein Zuhause zu haben.

Auch Lady Gaga schaute in dem Heim vorbei und gab ein Ständchen zum besten: