2.000 EURO FÜR DEN BESTEN ENTWURF!

Ein neues Logo für den LSVD. Für den größten Lobbyverband unserer Communitys wird (endlich!) ein neues Logo gesucht. Um es euch schmackhaft zu machen, loben die Verantwortlichen 2.000 Euro Preisgeld für den besten Entwurf aus.

× Erweitern LSVD

Die Bandbreite der Entwürfe kann von der Auffrischung bis zu einer Neugestaltung des Logos und /oder des Erscheinungsbildes reichen. Die Frage nach der Beibehaltung des Claims wurde bewusst offen gehalten.

Aufruf zum Ideenwettberwerb

„Seit seiner Gründung hat der LSVD die Gesellschaft und sich selbst verändert. Gleiche Rechte, Vielfalt und Respekt – Unsere Anliegen bleiben aktuell. Unser öffentliches Erscheinungsbild ist jedoch in die Jahre gekommen. Deshalb wollen wir einen zeitgemäßen Gesamtauftritt entwickeln. Er soll die Dynamik und Diversität unseres stetig wachsenden Verbandes unterstützen und so unsere Anliegen auch optisch auf der Höhe der Zeit präsentieren. Dafür rufen wir zu einem IDEENWETTBEWERB auf und laden alle dazu ein, sich daran zu beteiligen. Den besten Entwurf prämieren wir mit einem Preisgeld von bis zu 2.000,- Euro.

Wie soll der LSVD sich künftig in Werbemitteln, im Netz und Drucksachen optisch präsentieren? Die Bandbreite der Entwürfe kann von der Auffrischung bis zu einer Neugestaltung des Logos und /oder des Erscheinungsbildes reichen. Die Frage nach der Beibehaltung des Claims wurde bewusst offengehalten. Am Wettbewerb nimmt teil, wer seinen Entwurf bis zum 16. Januar 2017 digital und analog inklusive Einsendeblatt eingereicht hat an:

LSVD-Bundesverband

Hauptstadtbüro

Almstadtstraße 7

10119 Berlin

wettbewerb@lsvd.de

In die Entscheidung des LSVD-Bundesvorstands werden auch die Meinungen der Landesverbände und der Öffentlichkeit einfließen. Der LSVD behält sich vor, bei einem entsprechenden Votum das Preisgeld auf bis zu drei Teilnehmende aufzuteilen. Der/die Preisträger/in wird Ende Februar 2017 informiert, der Gewinnerentwurf öffentlich bekannt gegeben. Danach wollen wir mit professioneller Unterstützung, den neuen Auftritt entwickeln und beim LSVD-Verbandstag im April 2017 präsentieren.

Mit der Einsendung wird den Teilnahmebedingungen zugestimmt."