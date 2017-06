Londons muslimischer Bürgermeister Sadiq Khan: Liebe ist Liebe

Er ist der erste muslimische Bürgermeister einer westlichen Metropole. Und er ist ein „straight ally", ein Verbündeter queerer Anliegen. Zum Start der Kampagne „Love is Love" der Londoner Verkehrsbetriebe wendet Sadiq Khan sich an die Bewegung. Das berichtet heute das Magazin Pink News.

Sadiq Khan: „Hier in London, bist du frei zu lieben, wen auch immer du lieben willst und wer auch immer du sein möchtest. Das ist nur einer der Gründe, warum unsere Stadt als Leuchtfeuer für die LGBTIQ*-Community gesehen wird und eine so lebendige, gedeihende Szene hat – eine, so farbenfrohe, die zum Lebensgefühl und der Seele Londons beiträgt. Wenn Pendler durch die Hauptstadt fahren, werden sie von den Regenbogenfarben begrüßt, die auf den U-Bahn-Stationen, den Bushaltestellen und allgegenwärtigen Leihfahrrädern eine kraftvolle Botschaft der Unterstützung für die lesbische, homosexuelle, bisexuelle und transgender-Community in London aussenden . In dieser Pride-Saison freue ich mich darauf, die Vielfalt der Hauptstadt zu feiern die zeigt, dass London für alle Menschen offen ist, unabhängig Religion, Rasse, Geschlecht, Behinderung, Alter oder Sexualität."