Wie wählst du bei der Bundestagswahl 2017?

Noch bis zum 15. August können queere Wähler bei der ersten großen Wahlstudie zum Wahlverhalten von LGBTIQ* teilnehmen. Am 18. September werden die Ergebnisse in Berlin vorgestellt.

× Erweitern Foto: Deutscher Bundestag / Simone M. Neumann Deutscher Bundestag im Reichstagsgebäude

Der LSVD und ein Forschungsteam der Justus-Liebig-Universität Gießen und der Universität Wien rufen dazu auf, den Fragebogen auszufüllen, um ein statistisch fundiertes Bild zu erhalten. Welche Parteien wählen LGBTIQ* bei der Bundestagwahl am 24. September 2017? Welche politischen und gesellschaftlichen Themen beschäftigen die LGBTIQ*-Community? Welche Themen sind wahlentscheidend?

HIER TEILNEHMEN!

Über 4.000 Menschen haben sich bisher an der parteiunabhängigen Studie beteiligt. Am 18. September werden die Ergebnisse ab 19 Uhr im Café Ulrichs in Berlin vorgestellt.

18.9., Café Ulrichs, Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 11, 10787 Berlin, 19 Uhr, www.lsvd.de