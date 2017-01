LGBT-Rechte-Seiten verschwinden von Website des Weißen Hauses

Nur wenige Minuten nachdem Präsident Trump seine Antrittsrede abhielt, wurden die LGBT-Rechte-Seiten von der Website des Weißen Hauses entfernt.

Darüber hinaus wurden auf den Seiten für Bürgerrechte und Klimawandel Veränderungen vorgenommen. Die Seite über den Klimawandel wurde durch eine Seite mit dem Titel „An America First Energy Plan" ersetzt, die den Klimawandel völlig ignoriert. Die Seite über Bürgerrechte wurde durch eine Seite mit dem Titel „Standing Up For Our Law Enforcement Community" ersetzt, die sich befürwortend mit dem Handeln der Polizei in der Vergangenheit und der Nachfrage nach mehr Einsatzkräften beschäftigt. Es liest sich so als würden überwiegend schwarze Amerikaner die Innenstädte der USA als Schießbuden verwenden. Auf whitehouse.gov/lgbt wird nichts mehr angezeigt was sich auch nur ansatzweise mit LGBT-Rechten befasst. Auch der Bericht des Ministeriums für Arbeit über „Fortschritte bei den LGBT-Arbeitsplatzrechten" wurde entfernt.

Zum Glück hat die Wayback Machine, ein Internet-Archiv, die Seiten auf ihren Servern gespeichert, damit wir uns zumindest daran erinnern können, das es diese gab.