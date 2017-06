Lesbische Frauen angegriffen – Festnahme

Am Wochenende ist es in Berlin wieder zu einem vermutlich homophob motivierten Gewaltakt gekommen. Die Polizei meldet, dass ein Mann auf ein Pärchen in Mitte einschlug und trat.

Reichstagsufer In der Nähe passierte es.

In den Nachmittagsstunden des 25. Juni soll ein 30 Jahre alter Mann ein lesbisches Paar erst in englischer Sprache angesprochen haben. Die beiden saßen auf einer Bank am Reichstagsufer der Spree. Als die beiden Frauen das Gespräch ablehnten habe sich der Mann erst entfernt, sei dann aber zurückgekommen und habe sich vor eine der Frauen gestellt. Als diese in wegschob habe er angefangen zu schlagen und ins Gesicht zu treten. Weiter heißt es in dem Bericht:

„Als sich ihre 28 Jahre alte Partnerin einmischte, kam es zum gegenseitigen Schlagabtausch, in dessen Verlauf der Mann der 28-Jährigen eine Flasche gegen den Kopf warf und sie mit dem Unterarm würgte, bis sie zu Boden ging und kurzfristig das Bewusstsein verlor. Erst zu Hilfe eilende Zeugen konnten die Frau befreien und den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festhalten. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn zu einer Gefangenensammelstelle."