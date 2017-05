Homophobie ⛔ Küssen verboten, Küssen verboten ...

Osnabrück vor ein paar Tagen: Vier schwule Männer feiern fröhlich bis spät in die Nacht und landen in einer Kneipe. Als sich zwei der Männer küssen fliegen sie raus. Begründung des Wirtes: Homosexuelle sind keine normalen Menschen.

Die Neue Osnabrücker Zeitung berichtet heute über diesen Vorfall, der sich am 20. Mai zugetragen haben soll. Demnach habe der Wirt einer Kneipe in der Osnabrücker Johannisstraße die vier Männer beim Rauswurf übel beschimpft und sei sogar handgreiflich geworden. Das bestritt der Wirt in der Darstellung gegenüber der Zeitung und warf seinerseits den Opfern vor, ihn als Nazi beschimpft zu haben. Er untermauerte aber seine schwulenfeindlichen Grundhaltung:

„Was die in ihrem Leben machen, ist mir scheißegal, aber nicht in meinem Laden.“

Der Gast sei als Homosexueller „kein normaler Mensch". Er wolle mit Schwulen nichts zu tun haben, sie dürften aber zu ihm kommen, „aber dann sollen sie sich benehmen und nicht knutschen“.