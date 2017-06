KRAFTWERK BERLIN: HOMAGE TO GIANNI VERSACE

× Erweitern Versace Versace Spring Summer 2018 Backstage

Im Rahmen der Modemesse „Show&Order“ öffnet Anfang Juli eine ungewöhnliche Ausstellung ihre Pforten.

Aus Anlass des 20. Todestages von Gianni Versace (* 2. Dezember 1946, † 15. Juli 1997) würdigt das Team der Modemesse PREMIUM GROUP das Werk des Designers, dessen Entwürfe in die Modegeschichte eingingen. Drei Tage lang hat man die Möglichkeit 500 Ausstellungsstücke, alle gesammelt vom brasilianischen Privatsammler Alexandre Stefani, zu bewundern. Weltstars wie Naomi Campbell, Sting, Madonna und Michael Jackson trugen die Mode des Modetalents der 1980er und 1990er, kaum zu glauben, dass Gianni Versace seine erste Schau 1978 in Lippstadt hatte!

× Erweitern Homage to Gianni Versace 2017

„Im Juli vor 20 Jahren ist Gianni Versace in Miami erschossen worden. In Andenken an sein Werk, seine Kunst, feiern wir mit unseren Gästen das Leben“, so Managing Partner Anita Tillmann.

Homage to Gianni Versace, Show&Order at Kraftwerk Berlin, Köpenicker Str. 70, 4. Juli: 10 – 16 Uhr, 5. Juli: 10 – 19 Uhr, 6. Juli: 10 – 17 Uhr