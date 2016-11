Kim Davis will nicht zahlen

Eine Bezirksangestellte in Kentucky, die eine Ausgabe von Ehe-Lizenzen für gleichgeschlechtliche Paare im vergangenen Jahr verweigert hat, wandte sich nun an einen US-Bundesrichter, um die Prozess- und Gerichtskosten der Paare nicht zahlen zu müssen, die sie verklagt hatten.

Die Anwälte der Paare, die Kim Davis verklagt hatten, beantragten bei US-Bezirksrichter David Bunning, die Rowan-County-Bezirksangestellten zur Erstattung der Prozess-und Anwaltskosten in Höhe von 233.000 US-Dollar, die den Betroffenen entstanden sind, zu verpflichten.

Davis' Anwälte forderten Bunning in einer Stellungnahme vom Montag auf, den Antrag abzulehnen. Roger K. Gannam vom Liberty Counsel, der religiöse Anwalts-Organisation die Davis vertritt, schrieb, dass der Fall vom Gesetzgeber beschlossen wurde und die Paare daher keinen Erstattungsanspruch hätten. Jeffrey C. Mando, ein Anwalt des Rowan-Bezirks erklärte in einer separaten Stellungnahme, dass die Kreisverwaltung nicht gezwungen werden sollte, überhaupt etwas von den Kosten zu erstatten, die den Paaren entstanden sind.