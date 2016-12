USA – Homogegner rufen zum Endkampf

blu berichtete über die homophobe Bezirksangestellte Kim Davis aus den USA, die einen absurden Rechtsstreit mit einem schwulen Pärchen führt, dessen Eheschließung sie verweigerte.

Nun behauptet die Organisation die Kim Davis vertritt, dass die Vereinigten Staaten zerstört werden könnten, wenn sie keine Gelder für ihre homophobe Arbeit erhalte. Die Vertreter der evangelikaren Organisation Liberty Counsel fordern ihre Anhänger mit Untergangsszenarien auf, weiter Geld zu spenden um ihre Lobbyarbeit fortsetzen zu können.

Sie sehen in dem bevorstehenden Regierungswechsel ihre Chance, die Gleichstellung von LGBTs auf Bundesebene in Washington zu stoppen und sogar rückgängig zu machen. Die Kanzlei hatte heimlich bereits republikanische Gesetzgeber bei den Entwürfen der Anti-LGBT-Gesetzte in einer Reihe von Staaten unterstützt, was zu einer Welle von Anti-LGBT-Gesetzen, sogenannten 'conscience bills' und 'bathroom laws' führte. Diese sollten die 'Transgender-Frage' lösen, und dienten als eine Entschuldigung für rückständigen Diskriminierungsschutz.

In einer E-Mail an die Anhänger der Organisation warnte Liberty Counsel Chef Mat Staver über den bevorstehenden Zusammenbruch der Vereinigten Staaten. Es sei denn, er könne genug Geld aufbringen, um die Gleichstellung Homosexueller zu verhindern und religiöse Freiheit zementieren.

USA Südstaaten

Staver schrieb: "Wir haben die gefährlichen Lügen der Obama-Agenda ausgehalten, die das Leben, den Glauben und die Familie beeinflusst haben. Unsere Arbeit war entscheidend für die Flamme der Freiheit, die in unserem Land brennt! Wir betreten den wichtigste Abschnitt in diesem Kampf um das Herz und die Seele unserer Nation und müssen zu den Rechten der Glaubensleute in unserer Kultur stehen. In den kommenden Monaten könnten wir Zeuge eines Rückgangs der radikalen Initiativen von Präsident Obama oder einer entscheidenden Niederlage von Leben, Familie und religiösen Freiheiten werden. Wenn wir nicht zurückkehren und die Freiheit wiederherstellen, wird unsere Nation nicht lange überleben!"

Er fährt fort: "Damit wir die Flut der Jahre und Jahre der Anti-Glauben- und Anti-Familien-Unterdrückung umkehren können, müssen wir härter arbeiten als je zuvor. Aber im Moment sind wir vor einer akuten Krise, die alle unsere Ziele und Träume für die Wiederherstellung von Leben, Freiheit und Familie bedroht. Für unsere Liberty Counsel Aktion fehlen noch mehr als 50.000 US-Dollar für dieses Jahr, nur zwei Wochen vor dem Ende des Jahres. Wir müssen nur noch diese Mittel aufbringen, um unser Team in der Hauptstadt unserer Nation auch im nächsten Jahr auf dem Weg zu halten, in dem eine einmalige Gelegenheit liegen könnte, die Obama-Agenda wieder abzuschaffen und die Freiheit wiederherzustellen."