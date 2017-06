Keine Wahlwerbung für die Mutterpartei – LSU sagt CSD-Teilnahme ab

Der Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) in Rheinland-Pfalz hat entschieden, an keinem CSD teilzunehmen. Der Antragstext zeugt von der Enttäuschung, die die queeren Unionskämpfer*innen wohl verspüren.

× Erweitern Foto: CDU Deutschlands / Tobias Koch Konrad Adenauer Haus Die Parteizentrale der CDU, das Konrad Adenauer Haus in Berlin.

Im Antrag, der auf der Mitgliederversammlung am 3. Juni einstimmig beschlossen wurde heißt es: „Mit der Nichtteilnahme an den CSDs sollte und kann die LSU Rheinland-Pfalz als Organisation ein klares Zeichen gegen die Verweigerungshaltung der CDU Deutschlands setzen, die nicht bereit ist, den Willen der Mehrheit der deutschen Bevölkerung zu akzeptieren und umzusetzen.“

In der Begründung wird der Verband noch deutlicher:

„Unsere Teilnahme an den CSDs könnte so interpretiert werden, dass die LSU Rheinland-Pfalz Wahlkampf für die CDU Deutschlands macht.“

Deutschland sei unter der CDU-geführten Bundesregierung aber prinzipiell ein „Musterland in Europa“, nur beim Thema LGBTTIQ* konkurriere man „eher mit den Schlusslichtern wie Ungarn und Polen und nicht mit Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich, Irland, England, den Niederladen und anderen.“

In Berlin kam es 2013 zu einem parteiübergreifenden Shitstorm gegen den Berliner CSD e.V., als dieser die CDU wegen eines Parteitagsbeschlusses gegen die steuerliche Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften von der Demonstration ausschloss. Man einigte sich zum Schluss darauf, einen Wagen der LSU zuzulassen.