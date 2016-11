Kate McKinnon eröffnet "Saturday Night Live" mit trauriger Hommage

Wenn man in einem bizarren Land wie Amerika nach dem Trump Sieg lebt, scheint es passend, dass die Eröffnung der legendären Comedy-Show "Saturday Night Live" einen zu Tränen bringt.

Statt mit Alec Baldwin's beeindruckender Trump Parodie für Heiterkeit zu sorgen, bot SNL eine spärliche und berührenden Hommage an die Niederlage von Hillary Clinton - und den kürzlich verstorbenen Liedermacher Leonard Cohen.

Gekleidet in einem weißen Hosenanzug, saß McKinnon an einem Klavier und sang eine herzliche Wiedergabe von Cohen's ikonischen - und bemerkenswert passend - "Hallelujah". Die beiden Verse unten, scheinen eine besondere Verbindung auf die Kämpfe ihrer Kampagne zu haben.

"Baby, I’ve been here before I’ve seen this room and I’ve walked this floor (you know) I used to live alone before I knew ya And I’ve seen your flag on the marble arch And love is not a victory march It’s a cold and it’s a broken Hallelujah

I did my best, it wasn’t much I couldn’t feel, so I tried to touch I’ve told the truth, I didn’t come to fool you And even though It all went wrong I’ll stand before the Lord of Song With nothing on my tongue but Hallelujah