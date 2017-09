Für dich in Amt und Würden? Der CDUler aus dem schwulen Kiez

Über 600 Staatsbürger werden nach dem 24. September in den Deutschen Bundestag einziehen und vier Jahre lang verschiedene Interessen vertreten. Im Vorfeld werben sie intensiv um deine Stimme. Wir stellen dir hier einige dieser Menschen vor.

× Erweitern Foto: Yves Sucksdorff Jan-Marco Luczak

Der CDUler aus dem schwulen Kiez

Die Heimat von Jan-Marco Luczak ist Tempelhof-Schöneberg und damit das Zentrum queeren Lebens in der Bundeshauptstadt. Hier ist er aufgewachsen, hier lebt er noch heute und ist tief verwurzelt. Seit 2009 ist er auch direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für diesen Wahlkreis. Seit fast zwanzig Jahren engagiert er sich politisch für den Bezirk. Im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz des Deutschen Bundestages macht er sich dafür stark, dass Wohnen auch zukünftig bezahlbar bleibt, Menschen nicht verdrängt und Familien auf dem Weg in die eigenen vier Wände unterstützt werden. Er hat in seiner Partei und Fraktion lange für die Gleichstellung und die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare gekämpft, seine Rede bei der historischen Abstimmung über die Ehe für alle wurde parteiübergreifend gelobt. Luczak:

„Als moderner Konservativer trete ich für eine offene und tolerante Gesellschaft ein. Die Sicherheit im Kiez ist mir wichtig: Insbesondere in Schöneberg haben homophobe Übergriffe in der letzten Zeit zugenommen. Das kann und will ich nicht hinnehmen.“

www.luczak-berlin.de