Islam und Homosexualität

Das schwule Anti-Gewalt-Projekt in Berlin MANEO teilte heute mit, dass Imam Ludovic-Mohamed Zahed am 28.7. die liberale Ibn Rushd-Goethe Moschee („Die Gebote des konservativen Islam gelten hier nicht.“) in Berlin besuchen und das Freitagsgebet leiten wird.

„Ich bin ein französischer Muslim, der schwul und feministisch ist. Ich will nicht mehr, dass die Leute in meinem Land denken, dass dies eine unmögliche Kombination ist und dass diese verschiedenen Aspekte meiner Identität unvereinbar sind“, so Imam Ludovic-Mohamed Zahed. Die Predigt des 1977 Geborenen soll sich mit dem Thema Homosexualität und Islam beschäftigen. Das kann provozieren ... Auch der Ort der Veranstaltung ist für viele strenggläubige Moslems ein Umstrittener, die Moschee wurde von der Berliner Anwältin Seyran Ates gegründet – sie bekam Mordrohungen.

Wer kommen will, möge sich bitte vorher anmelden: presse@ibn-rushd-goethe-moschee.de

28.7., Ibn Rushd-Goethe Moschee, Alt-Moabit 24,13 Uhr, Berlin