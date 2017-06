Irland künftig schwul regiert

Leo Varadkar hat sich am Freitag bei der parteiinternen Urwahl um die Nachfolge des aus Altersgründen zurückgetretenen Premierministers Enda Kenny durchgesetzt. Der bisherige Sozialminister wird damit der erste offen schwule Regierungschef Irlands.

Der 38-jährige Varadkar gehört der konservativen Partei Fine Gael an, die vergleichbar mit der CDU in Deutschland eher für den Abbau von Arbeitnehmerrechten und Steuererleichterungen für Reiche steht. Gleichzeitig steht Varadkar aber bei gesellschaftspolitischen Themen für liberale Ansätze, so unterstütze er auch die Eheöffnung in dem katholisch geprägten Land, das erst 1993 die Strafbarkeit von Homosexualität abschaffte.

Wahl zum Premierminister gilt als sicher

Als Chef der größten Fraktion im irischen Parlament wird Leo Varadkar sich nun der Wahl zum Premierminister stellen. Seine Wahl gilt als sicher. Er wird damit neben Xavier Bettel aus Luxemburg der zweite zurzeit amtierende homosexuelle Regierungschef.