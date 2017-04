Iran: 30 Männer wegen angeblicher Homosexualität verhaftet

In der islamischen Republik Iran sind laut Angaben der Flüchtlingshilfsorganisation IRQR 30 Männer auf einer Party festgenommen worden. Ihnen droht nun die Todesstrafe.

Foto: CC0 Public Domain Tod durch Erhängen Seit der Islamischen Revolution von 1979 wurden im Iran über 4000 Homosexuelle öffentlich hingerichtet. Der Tod durch Erhängen ist dabei die häufigste angewandte Form der Todesstrafe für Schwule.

Laut Bericht des IRQR (Iranian Railroad for Queer Refugees) habe die Massenverhaftung bereits vor einer Woche in der Provinzhauptstadt Isfahan stattgefunden. Demnach seien die dreißig Männer im Alter zwischen 16 und 30 Jahren in einem Vorort auf einer Party gewesen, die von der Polizei gestürmt worden sei. Viele der Männer seien in der Folge erniedrigenden Analuntersuchungen unterzogen worden, außerdem seien sie unter Folterandrohung dazu gezwungen worden, Namen von Freunden zu nennen.

In der versteckt agierenden Schwulenszene der Gegend herrscht Panik.