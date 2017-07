Interview • Nach der Flucht: „Ich war kein Kind mehr“

Schon lange vor den aktuellen Fluchtbewegungen sind Menschen aus dem arabischen Raum zu uns gekommen, um Zuflucht zu suchen. Mo ist vor Saddam Hussein geflohen und lebt heute zwischen schwulen Partys als Tänzer, seinem Hauptberuf als Fotograf und Videoproduzent sowie einem fast spießigen Privatleben in einem bürgerlichen Berliner Vorzeigebezirk.

Du bist im Irak geboren?

Nein, meine Eltern sind Iraker und ich wurde in Kuwait geboren, wo sie zu der Zeit gelebt haben. Meine Eltern hatten auch vorher schon beruflich in Amerika und Deutschland gelebt, sind dann aber eben nach Kuwait gezogen. Und eines Morgens standen die Panzer vor dem Haus. Und zwar die von Saddam. Für uns irakische Bürger war das furchtbar. Wir haben sofort alles verloren: die Firma, die Wohnung – wir mussten zurück in den Irak, von wo wir aber 1994 geflohen sind.

Warum?

Meine Eltern wurden von der Regierung politisch verfolgt. Es war zum Beispiel so, dass wir Kinder als Ausländer angesehen wurden, weil wir ja in Kuwait geboren waren. Dazu noch einige andere Gründe ...

... weil ihr Christen seid?

Nein. Wir sind Moslems. Religiöse Gründe waren es nicht.

Seit wann seid ihr hier?

1997 sind wir in Deutschland angekommen. Ich war zwölf Jahre alt.

Was macht so eine Kindheit mit einem?

Du bist klar im Kopf, wenn du einen Krieg erlebt hast und gesehen hast, wie die Bomben fallen. Du bist dir sehr bewusst, wie ernst die Lage ist, durch die Dinge, die du auf einer Flucht erlebst. Diese Odyssee, bis du endlich ankommst. Ich war kein Kind mehr.

Wie waren deine Erfahrungen als Ausländer?

Die Lehrer waren überfordert. Das weiß ich noch. Wir waren in einem ganz kleinen Dorf, nur zwei Ausländerfamilien überhaupt an der Schule. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie die Lehrer geschrien haben. Die dachten wohl, wenn sie lauter schreien, würden wir Deutsch besser verstehen. Das war krass. Wir sind weitergezogen in eine größere Stadt. Da habe ich das erste Mal bemerkt: Hier funktioniert irgendwas nicht.

Warum?

Es waren ungefähr achtzig Prozent Schüler mit Migrationshintergrund. Niemand hat jemanden verstanden. Es war eine richtige Problemschule. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mich doppelt anstrengen musste, um nicht so zu werden wie – das klingt so bescheuert – die anderen Ausländer dort. Ich wollte wirklich was lernen. Meine Eltern sind schlussendlich mit uns wieder zurück in das kleine Dorf, wo wir die einzigen Ausländer waren. Das war die beste Entscheidung, um zu lernen, sich zu integrieren.

Was wolltest du lernen?

Ich wusste immer, dass ich Kunst studieren will. Ich habe aber nur die mittlere Reife gemacht und musste dafür einen anderen Weg suchen. Ich habe mich 2008 bei der Hamburger Technischen Kunstschule beworben, die Begabtenprüfung bestanden und halt dann zu Ende studiert. Mein erster Job war bei Armin Morbach.

Oh, für die TUSH?

Ja. Das war richtig toll. Sehr kreativ und sehr cool. Und er hat mich gefördert. Auch mit der Tanzgeschichte.

Mo Vom schüchternen Außenseiter zum stolzen Mann: Mo tanzt professionell auf großen schwulen Partys wie dem Camp77 in Hamburg oder der La Demence in Brüssel.

Die kam gleichzeitig?

Ja. Ich wurde im Urlaub entdeckt. Und es war für mich die beste Therapie für mein Selbstbewusstsein.

Warst du vorher eher introvertiert?

Absolut. Ich habe mich immer als Außenseiter gesehen. Ich war immer das Mobbing-Opfer. Entweder, weil ich Ausländer war, weil man sich über meine Sprache lustig gemacht hat, oder von anderen Ausländern, weil ich lange Haare trug.

Warum bist du nach Berlin gezogen?

Hamburg hat mich eingeengt. Ich liebe Hamburg, es ist wirklich die schönste Stadt in Deutschland. Aber: Hamburg ist auch wie ein „Schöner-Wohnen-Katalog“. Die Szene ist klein und die Menschen sehr uniform. Gerade letzte Woche wollte mir die Polizei in Hamburg eine Promotion für die ES-Collection verbieten. Ich war wirklich schockiert und hab ihm nur gesagt, dass wir hier nicht in Saudi-Arabien sind.

Und in Berlin ist das anders?

Ja. Ich bin jetzt viel freier, viel entspannter. Man sagt zwar immer, die Stadt wäre anstrengend und laut, aber ich fühle mich hier nicht so getrieben wie in Hamburg.

Du wohnst im Prenzlauer Berg?

Ja. Heile Welt. (lacht) Aber das ist auch gut so. Direkt von Hamburg-Winterhude an der Alster nach Neukölln wäre keine gute Idee.

„Du kannst hier mit ’nem Eimer auf dem Kopf durch die Straßen laufen.“

Hast du hier Diskriminierungserfahrungen gemacht?

Normalerweise hat Berlin den Ruf, tolerant und offen zu sein, und du kannst hier mit ’nem Eimer auf dem Kopf durch die Straßen laufen. Interessiert keinen Menschen. Aber: Ich habe hier seit Jahren das erste Mal wieder das Gefühl gehabt, schräg angeschaut zu werden, weil ich arabisch aussehe.

Warum, glaubst du, ist das so?

Ich vermute, das liegt an den Problembezirken, an der Stimmung, die durch diese Probleme entsteht. Ich nehme das auch niemandem übel, bei all dem, was auf der Welt gerade passiert. Trotzdem trifft es mich natürlich.

Und wegen deiner Sexualität?

Mit der Regenbogenfahne umgebunden interessiert es wieder keinen, dass du arabisch aussiehst. Da bekommst du dann mit anderen Probleme.

Was wünschst du dir?

Ich wünsche mir mehr Ignoranz. Mir ist es lieber, dass Menschen etwas ignorieren, was sie nicht verstehen, nicht mögen, als dass sie negativ darauf reagieren. Ignoranz kann aussehen wie Toleranz. Auch wenn sie es eigentlich nicht ist. Das ist aber besser als gezeigte Intoleranz.

Hast du ein Beispiel?

Ich saß in der Motzstraße in einem Café. Bei mir saß ein muskulöser älterer Deutscher. Es lief jemand mit Make-up und gestylten Haaren vorbei – total bunt. Der Bekannte nur: Pfui, furchtbar. Ich habe ihn gefragt, warum. Er meinte, dass das total feminin und nicht sexy sei. Muss alles, was auf der Straße langläuft, sexy für dich sein, habe ich gefragt? Immerhin sind das die Vorkämpfer, denen wir es zu verdanken haben, dass wir heute so leben können wie wir wollen. Diese Menschen sind mutiger als wir. Immer noch. Unsere eigene Szene ist dermaßen intolerant. Auch wenn man etwas nicht mag: Muss man das bei jeder Gelegenheit äußern? Nicht jeder muss jeden mögen, aber mindestens ignorieren sollte man schon können. Deswegen sind CSDs auch immer noch so wichtig.

Warum?

Sie sind Demonstrationsmärsche, auf denen dafür gekämpft wird, dass wir alle, wie verschieden wir auch sind, frei leben können. Auch wenn wir uns gar nicht alle mögen müssen.

*Interview: Christian Knuth