HRC lehnt Spenden der Bank of America ab

In diesem Jahr hat die amerikanische Organization Human-Rights-Campaign (HRC) Spenden in Höhe von 325.000 US-Dollar von der Bank of America abgelehnt. Grund war die Rolle der Bank bei North Carolinas Bathroom-Bill (aka HB2).

Eine sogenannte „Aufhebung" von HB2, hat den Städten bis zum Jahr 2020 untersagt, LGBTIQ* Rechtsschutz zu gewähren. Obwohl North Carolina nicht mehr verlangt, dass die Transgender die Toiletten benutzen, die dem Geschlecht auf ihren Geburtsurkunden entsprechen, bietet der Staat keinen Schutz vor Belästigung oder Verfolgung in Toiletten.

Die HRC sagt, dass sie

„keine Firmenpatenschaften von Unternehmen akzeptiert, deren Handlungen die LGBT-Gleichheit untergraben"

und hat seither das Rating der Bank of America im HRC Corporate Equality Index (CEI) von einem perfekten 100 auf 75 reduziert. Der CEI-Score zeigt die Unterstützung von Homo- und Trans*rechten des jeweiligen Unternehmens an. Die HRC reduzierte auch den CEI-Score der Krankenkasse Blue Cross Blue Shield aus dem gleichen Grund.