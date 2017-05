Homophobie im Sport – Berührender Kurzfilm

Chris Mason als nicht geouteter schwuler Profifußballer in einem fiktiven Londoner Verein. Unterstützt von der Kevin Spacey Stiftung und einer Crowdfunding-Kampagne wurde der Kurzfilm WONDERKID jetzt veröffentlicht. Wir haben ihn für dich.

Der Film ist Teil der #BEYOURSELF-Kampagne im Rahmen der „Rainbow Laces"-Aktion, die in der CSD-Saison in Großbritannien unterstützt von Firmen wie adidas und dem Fußballkub Manchester United über Regenbogenarmbänder auf dem Fußballfeld auf Homophobie im Sport aufmerksam macht. Regisseur Rhys Chapman:

„Mit allem, was in der Welt los ist, ist dies eine wirklich wichtige Zeit für Sexualität und Genderfragen. Wir haben einen inspirierenden Charakter geschaffen, der weiß, dass er schwul ist, akzeptiert, dass er schwul ist und sich outen will, aber durch seinen Beruf zurückgehalten wird. Wenn genug Leute diesen Film sehen, kann er zu großen Veränderungen im Fußball beitragen. Wer diesen Film sieht, wird verstehen, dass jeder es verdient, sein Leben frei von Angst zu leben."