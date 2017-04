Homophober Angriff im Zoo von Memphis

Eine Gruppe Besucher des Zoos von Memphis (Tennessee, USA) wurde am Dienstag von einer bewaffneten Bande angegriffen.

× Erweitern Foto: CC0 Public Domain Waffe

Reginald Buckner, 23, wurde in der Nähe eines Zoo-Restaurants von einer Gruppe Frauen angesprochen, die sich sein Handy ausleihen wollten. Er sagte nein. Buckner erklärt: „Sie haben uns dann gefragt, ob wir schwul seien. Als wir mit 'yeah' antworteten sagten sie 'ihr wisst, dass ihr dafür in der Hölle landet?'".

Die Frauen schlossen sich dann mit einigen Männern zusammen, und beschimpften mit abfälligen Kommentare die Gruppe um Bruckner. Kurz darauf wurde Buckner mit mehreren Schlägen attackiert.

„Sie haben uns aus dem Nichts körperlich angegriffen", sagt Buckner.

Buckners Freunde kamen ihm gegen den Angreifer zu Hilfe. Aber dann, so der Polizeibericht, schrie jemand in der Menge das Wort „Pistole". Einer der Leute in der Gruppe, die Buckner angriff, war bewaffnet. „Das ist es, was jeden von uns dazu veranlasste wegzulaufen, als wir die Waffe sahen", sagte Buckner. „Als er die Waffe hochnahm, fingen alle an zu laufen."

Buckner wurde mit einem blauen Auge in die Notaufnahme gebracht. Die Angreifer konnten bisher nicht gefunden werden.

Insgesamt hat es seit der Präsidentschaftswahl eine Zunahme von Hassverbrechen in den USA gegeben. Eine vor kurzem in zwölf großen Metropolregionen durchgeführte Umfrage kam zu dem Ergebnis, dass im Vergleich zum Vorjahr LGBTIQ*-feindliche Übergriffe um 23,3 Prozent zugenommen haben.