Homophober Hotelbesitzer: Keine Hochzeitsfeier für Homosexuelle

Der Besitzer eines B&B, der behauptet Homosexualität sei "unmoralisch und unnatürlich" hat erneut vor Gericht verloren. Bereits zuvor hatte ein homosexuelles Ehepaar einen weiteren Rechtsstreit gegen ihn gewonnen.

Ein Richter hatte bereits letztes Jahr den homophoben Hotelbesitzer zu einer Geldstrafe von US$ 80.000 verurteilt, nachdem der sich geweigert hatte, die Buchung für die Hochzeit des gleichgeschlechtlichen Paares anzunehmen.

Ein dreiköpfiges Gremium der Menschenrechtskommission in Illinois bekräftigte nu das Urteil des Richters gestützt und verhinderte damit eine Wiederaufnahme des Falls.

Der Besitzer des TimberCreek Bed & Breakfast, Jim Walder, hatte eine eMail an ein Paar geschrieben, um ihnen zu sagen, dass "Homosexualität unmoralisch und unnatürlich ist", worüber die Kommission bereits zu Beginn des Verfahrens informiert wurde.

In einer Stellungnahme zu dem Ganzen äußert sich der Besitzer des Hotels auf dessen Website folgendermaßen:

"Wir können das nicht akzeptieren. Gott macht keine Fehler. Seine Worte zeigen und erklären deutlich, dass die Ehe nur zwischen einem Mann und einer Frau stattfinden kann. Homosexualität ist sowohl nach dem Alten als auch dem Neuen Testament eine abscheuliche Sünde. Gottes Wort ist die letzte Autorität, unfehlbar und unveränderlich. Gestern, heute und für immer. Sein Wort kann nicht durch die Abstimmung einer Kommission in Illinois verändert werden, auch nicht durch den Civil Unions Act oder die staatliche Einführung einer Ehe für Homosexuelle. Die Ehe ist nur der Weg Gottes. Die Sexualität ist nur der Weg Gottes."

Weiter heißt es in der frömmelnden Stellungnahme: "Folglich können wir im TimberCreek Bed & Breakfast nicht Gastgeber für LGBT-Vereinigungen oder homosexuelle Ehezeremonien sein. Es geht nicht um Fairness oder Gleichheit, sondern um Recht und Unrecht. Wir können nicht Teil dessen sein, was Gott verurteilt. Seien Sie versichert, dass wir nicht gesetzlos, hasserfüllt oder Aktivisten jedweder Definition sind. Wir haben die vorliegende Kontroverse nicht eingeleitet. Wir sind nicht diejenigen, die Versuchen die 6.000 Jahre alte Definition der Ehe zu ändern. Wir sind nur kleine Unternehmer die versuchen konsequent zu sein, und in Gottes Wort leben und es praktisch in unserem Leben umsetzen. Und wir sind nicht allein."

Der Staat Illinois legalisierte die Ehe für Alle im Jahr 2011 und stellte diese mit heterosexuellen Ehen im Jahr 2013 gleich. Deshalb hat jedes Paar die gleichen Rechte, auch bei der Anmietung eines Veranstaltungsorts für ihre Hochzeit.

Bereits seit 2006 sind im US-Bundesstaat Illinois Menschen vor Diskriminierung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung geschützt. Durch die Ablehnung des Services verstieß das Hotel gegen dieses Gesetz.

Die Kommission verurteilte das TimberCreek Bed & Breakfast in Paxton nun dazu, US$ 30.000 an das Ehepaar Todd und Mark Wathen zu zahlen. Zudem muss der bigotte Besitzer des Hotels, Walder, die Anwaltskosten des Paares in Höhe von US$ 50.000 und ihre Auslagen von US$ 1.218,35 übernehmen.

"Wir sind sehr glücklich darüber, und hoffen, dass kein anderes Paar erfahren muss, was wir erlebt haben, indem wir abgelehnt, diskriminiert und kritisiert wurden, dafür wer wir sind", sagte Todd Wathen im vergangenen Jahr.

Leider ist für viele LGBTs Diskriminierung aber immer noch täglich traurige Realität. So ging bei der Polizei in Iowa im Dezember letzten Jahres ein Notruf von Mitarbeitern eines Hotels ein, in dem die Polizisten aufgefordert wurden, zwei schwarze Transgender-Gäste zu kontrollieren und sicherzustellen, dass sie keine Prostituierten sind.

Das Paar war auf dem Weg zu einer Beerdigung, als sie in das Drury Hotel in West Des Moines eincheckten. In dem Audio-Mitschnitt des "Notrufs" ist zu hören, dass Hotelangestellte panisch waren, als sie die Frauen sahen, und beschlossen den Notruf zu wählen, um die "verdächtigen" Gäste zu melden.

In dem Mitschnitt des Anrufs ist auch zu hören wie die General Managerin des Hotels danach fragt, die Polizei nicht wenigstens die Daten der Frauen überprüfen könnte, weil sie diesen nicht traut.