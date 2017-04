Falklandinseln stimmen für Homoehe

× Erweitern Falklandinseln

Mit einer überwältigenden Mehrheit von 7 zu 1 Stimmen hat die gesetzgebende Versammlung für die Einführung der Homoehe gestimmt. Gleichzeit ist es nun auch heterosexuellen Partnern erlaubt, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen.

Die Entscheidung fiel, nachdem in dem 3.000 Einwohner zählenden britischen Überseeterritorium eine Volksbefragung stattfand, in der sich 90 Prozent der Teilnehmer für die gleichgeschlechtliche Ehe ausbrachen. 87 Prozent sprachen sich ebenfalls dafür aus, dass schwule und lesbische Paare auch in Kirchen heiraten sollten sofern die Kirche dies erlaubt.

Offene und tolerante Gesellschaft

Ein Sprecher der Falklandinseln lobte die Entscheidun: „Es spielt keine Rolle, ob es sich um gleichgeschlechtliche Paare handelt oder nicht und das Gesetz spiegelt nun die Tradition der Falkland Inseln, eine offene, tolerante und respektvolle Gesellschaft sind.

Seit 2013 finde auf den vor der Küste Argentiniens gelegenen Inseln der Falkland Island Pride statt – in diesem Jahr am 20. Juni. Grund zum Feiern gibt es in diesem Jahr auf jeden Fall.