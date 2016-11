Milo Yiannopoulos verbrennt Regenbogenflagge

Breitbart Tech Redakteur, Provokateur und Homocon Milo Yiannopoulos versucht mit einem neuen Video die Wähler in den USA davon zu überzeugen für Donald Trump zu stimmen. Zu sehen ist eine brennende Regenbogen-Flagge und Panikmache um muslimische Einwanderer und die "rückständige Linken" die sie unterstützen.

Yiannopoulos reist auf seiner "Dangerous Faggot" Tour durch das Land, wo er angeblichen Fakten schnell und locker von sich gibt und macht unverschämte Forderungen, um Aufmerksamkeit für sich selbst zu erhalten.

Er hatte bereits mit seinem Vortrag für Empörung gesorgt, dass transsexuelle Menschen, die er nur als "Transen" bezeichnet, in Wirklichkeit schwul und psychisch krank sind, weshalb die LGBT-Community das "T" entfernen müsste.

Yiannopoulos ist in dem Video auch in einem Gespräch in der Nähe der Diskothek Pulse zu sehen, wo 49 Menschen getötet und Dutzende mehr verletzt wurden. Es war eine der tödlichsten Massenerschießungen in der modernen amerikanischen Geschichte.

Er genießt es regelrecht tote Menschen als politische Requisiten zu benutzen. Erst vor kurzem kletterte er für eine pro Trump Kunstausstellung bei einer Performance in eine Wanne voller Blut die neben Fotografien von Menschen stand, die angeblich von Einwanderern ohne Papiere getötet wurden. Er behauptete, er kommt "mit einer Warnung aus Europa".

"Ich weiß, was mit homosexuellen Menschen geschieht, wenn die Linken behauptet, sie zu verteidigen. Die Linken sind der größte Feind für das Wohlbefinden von Homosexuellen und jeder anderen Minderheit die sie zu vertreten behaupten, und die heute in Amerika existiert ... Wir haben eine Bedrohung an unseren Küsten, in unseren Gemeinden, die eine Antwort von den Minderheiten erfordert die von den Linken aufgegeben wurden. Importieren von Muslimen in dieses Land birgt erhebliche Risiken für Minderheiten mit sich. Das ist die Realität, die Europa durchlebt. Bitte macht nicht die gleichen Fehler wie wir", sagt er.

"Wählt Donald Trump bevor es zu spät ist" schreibt er.

Hier das Video: