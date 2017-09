Kein Kommentar. Eine Art von Hommage an den großen Realsatiriker Jens Riewa

Kann man vielleicht aber auch juristisch gegen vorgehen, Herr Riewa. Würde Erdogan sicher auch tun. – Heute entscheidet ein Gericht, ob die Presse (queer.de) über die Homopanik von Tagesschau-Sprecher Riewa berichten darf.

× Erweitern Foto: © Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons) Jens Zimmer frei - der Abschied: Jens Riewa, bekennender Heterosexueller und Guido Maria Kretschmer, offen Schwuler, machen auf dem roten Teppich ein Selfie mit Hilfe eines Selfiesticks. Foto: Raimond Spekking / CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons), CC BY-SA 4.0, Link

Jens Riewa find ich klasse, weil ...

er ein so gutes psychologisches Gespür für die Dynamik von Kommunikation und Nachrichten hat und weil er weiß, wie man auch sehr kleine und unansehnliche Themen sehr groß und unansehnlich machen kann.

Jens Riewa find ich klasse, weil dieser öffentlich-rechtliche Nachrichtensprecher ein feines Gespür dafür hat, wann man Nachrichten auch einfach mal verbieten lassen muss.

Jens Riewa find ich klasse, weil ich Leute mag, die gerade auch wenn es um sie selbst geht, sehr souverän, gelassen und durch und durch reflektiert rüberkommen.

Jens Riewa find ich klasse, weil das etwas eingeklemmt Spießige auch etwas ganz ausufernd Beruhigendes haben kann.

Jens Riewa find ich klasse, weil er quasi in einem Atemzug zum Ausdruck bringen (oder durch seine Anwälte verkündigen lassen) kann, dass er natürlich nichts gegen Schwule hat, aber die Äußerung, ein Mann würde sich auch sexuell für andere Männer interessieren, eine ehrenrührige Beleidigung ist.

Jens Riewa find ich klasse, weil ein Typ, der garantiert auch wissenschaftlich nachweisbar zu 100% koscher ist, der ganzen Frauenwelt erhalten bleibt als Held, als großer. Und dies den Damen sicher sehr gefällt.

Jens Riewa find ich klasse, weil es nur ein ganz klein bisschen größenwahnsinnig ist, zu meinen, alle Schwulen wären darauf versessen, wenn sie einen Typen wie ihn unter sich hätten.

Jens Riewa find ich klasse, weil er uns nach dem leidigen Dieselthema noch auf einen anderen diagnostischen Missstand in unserem Land aufmerksam gemacht hat, das Fehlen der Heten 6 Norm, die aber problemlos in Zukunft vom Kraftfahrtbundesamt mit erfasst werden kann: 100% frei von allen schwulen Gedanken und Emissionen – auch unter realen Verkehrsbedingungen geprüft.

Jens Riewa find ich klasse, weil ich es so unendlich spannend finde, dass man sich über einen so unendlich spannenden Typen wie ihn immer wieder so unendlich viele und so unendlich spannende Gedanken machen kann.Das find ich total cool. Und dass ich das ganze wunderbare Theater mit meinen Fernsehgebühren irgendwie auch noch mitfinanzieren darf, find ich besonders klasse.

Jens Riewa, auf so viel Souveränität heb ich die (trübe) Tasse!

