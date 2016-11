Hillary Clinton's Plan gegen Mobbing

Hillary Clinton hat einen neuen Plan vorgestellt, um gegen Mobbing vorzugehen. Auch Sie wurde von Ihrem Gegner Donald Trump - zu dessen Vorlieben es wohl gehört - mehrfach in diesem Präsidentschaftswahlkampf beleidigt. Der Plan mit dem Namen "Better Than Bullying", würde über Bundesmittel in Höhe von US$ 500 Millionen verfügen und den Staaten helfen, die Entwicklung von Anti-Mobbing-Initiativen und Gesetzen zu stärken. Die Staaten erhalten für jeden bereitgestellten Dollar vier Dollar aus

"Wir wissen, dass Mobbing ein echtes Problem in unseren Klassenzimmern, unsere Spielplätze und Online ist", sagte Clinton in einer Rede in north Carolina letzte Woche. "Wir werden neue große Anstrengung starten um Staaten und Gemeinden, Schulen und Familien zu helfen, das Mobbing zu beenden, wo immer es stattfindet, und wir werden zusammenarbeiten, um das Internet zu einem sichereren Platz für Kinder zu machen."

"Wir sind bestrebt, die Vielfalt zu feiern und zusammenzuarbeiten um unsere Meinungsverschiedenheiten zu überwinden. Wir versprechen, dass egal wer Sie sind, wo Sie herkommen, wie Sie beten, oder, wie Sie lieben - Sie haben einen Platz in Amerika ", ist einer Erklärung auf Ihrer Website zu entnehmen.

"Aber wir haben Arbeit, um dieses Versprechen für unsere Kinder real zu machen. Kinder mit Behinderungen werden für ihre wahrgenommenen Unterschiede verspottet", weiter heißt es "LGBT und muslimische Schüler werden Ziele von Angriffen, nur weil sie lieben wie sie fühlen oder beten wie sie glauben. Latino und Kindern mit Migrationshintergrund schalten den Fernseher ein hören sie nicht gehören nicht zu uns. Wenn unsere Kinder beeinflusst und vorgespannt werden, manifestiert sich eine Form von Mobbing, und wir müssen handeln. Wir müssen unsere Klassenzimmer und Spielplätze zu Räumen machen, in denen sie lernen, dass das Internet ist ein sicherer Ort sein muss um neue Ideen zu erkunden. Wir müssen unsere Kinder den Wert der Güte lehren und ihnen die sozialen und emotionalen Fähigkeiten vermitteln, die sie brauchen um gesunde Beziehungen zu entwickeln. Und wir müssen aufklären wozu Mobbing führt: akute Krisen, mit einem erhöhten Risiko von Depressionen und zu schlechten schulischen Leistungen, und in einigen extremen Fällen, zum Suizid".

Trump hat keinen Anti-Mobbing-Plan als Teil seiner Kampagne. Seine Frau, Melania Trump, aber sagte am Donnerstag, dass sie als First Lady, sich dem Cyber-Mobbing annehmen mag, dass es sowohl Kindern als auch Erwachsenen schadet, während ihr Mann ihre Rede in seinem Jet verfolgte. Trump's Angriffe TV-Moderatorin Rosie O'Donnell haben bei dieser schwere Depressionen verursacht, und Melania scheint wieder vollkommen ahnungslos. "Unsere Kultur ist eben Mittel rau, vor allem für Kinder und Jugendliche", sagte sie.

Vor ihrem Interview mit George Stephanopoulos fragte er die Trumps, als sie Seite an Seite saßen, ob sie mehr über dieses Thema sagen könnten und sie sagte, dass sie sich dem annehmen wird. Er fragte dann Trump über seine eigene Verwendung von Twitter, ob er es nutze um gehen Menschen zu hetzen. Trump erwiderte, dass er es als ein Werkzeug verwendet, gegen diejenigen, die ihn zuerst angreifen.

Anderson Cooper fragte Trump's Kampagnenmanager Kellyanne Conway über die Heuchelei. Conway behauptete, es sei "Rosinen herauspicken" und unfair wenn nur beleidigende Tweets herangezogen würden.