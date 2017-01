Heterosexuelle sind nicht besser als homosexuelle Eltern!

In einer Studie von Psychologen an der University of Kentucky und Penn State Altoona wurde festgestellt, dass die sexuelle Orientierung der Eltern für die Entwicklung der Kinder keine Rolle spielt.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Familienstruktur (gleichgeschlechtliche Eltern gegenüber den heterosexuellen Eltern) für die Entwicklung von Kindern nicht so wichtig ist wie Prozesse in der Familie welche etwa Stress, Elternschaft, Beziehungszufriedenheit und psychische Gesundheit der Eltern sein können.

Die American Psychological Association kam zu dem gleichen Schluss im Jahr 2004 und erklärte: "Lesbische und schwule Eltern wollen ihren Kindern genau wie heterosexuelle Eltern, eine unterstützende und gesunde Umgebungen bieten."

Obwohl es stimmt, dass die soziale Stigmatisierung gegen gleichgeschlechtliche Beziehungen schädliche Faktoren auf ihre ganze Familie, wie Stress und psychische Erkrankungen, erhöhen können, haben gleichgeschlechtliche Paare einen Vorzug gegenüber heterosexuellen Paaren: ihre Kinder sind größtenteils geplant und gewünscht. Wenn ein gleichgeschlechtliches Paar ein Kind will, müssen sie meist eine lange In-vitro-Befruchtung durchlaufen oder ein Adoptions-Screening über sich ergehen lassen. Ein heterosexuelles Paar kann auf der anderen Seite ein Kind auch unbeabsichtigt bekommen.