Hepatitis C beenden

Heute wurde in Berlin die Kampagne „Bist du Chris" vorgestellt, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Bewusstsein für die Virenerkrankung Hepatitis C zu schaffen und diese bis 2030 auszurotten. Das ist tatsächlich möglich, denn Hep C ist leicht heilbar. „Bist du Chris" ist die Auftaktkampagne der von der „Deutsche Leberstiftung", der „Deutsche Leberhilfe e.V." und dem Arzneimittelunternehmen „Gilead Sciences GmbH" gegründeten Initiative „pro Leber"

Hepatitis C ist eine chronische Infektionskrankheit der Leber, die schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen und lebensbedrohlich verlaufen kann. Für Deutschland gehen Experten von etwa 250.000 infizierten Menschen aus, genaue Zahlen gibt es nicht.

Viele wissen nicht, dass sie infiziert sind

Professor Dr. Michael P. Manns, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Leberstiftung, Klinik-Direktor an der Medizinischen Hochschule Hannover sowie Vorsitzender der Initiative pro Leber, erklärte bei der Pressekonferenz, dass seiner Schätzung nach rund 40 % der HCV-infizierten Menschen in Deutschland nichts von ihrer Erkrankung wissen. Wesentliches Ziel der neu gegründeten Initiative ist daher, dass sich möglichst viele Menschen mit einem erhöhten Infektionsrisiko testen lassen. „Nur wer weiß, dass er krank ist, kann auch behandelt werden. Und nur wer behandelt wird, hat eine Chance auf Heilung. Ein einfacher Bluttest kann Klarheit schaffen“, so der Leberexperte.

Beim Arzt testen lassen!

Das Besondere an Hepatitis C Tests: Sie sind nicht wie der HIV-Test nur auf besonderen Wunsch kostenfrei, sondern werden generell von den Krankenkassen bezahlt. Das bedeutet, dass jeder der das möchte, seinen Arzt ansprechen kann und den Test bekommt. Das ist insofern wichtig, als das die Hep C teilweise Jahrzehnte ohne nennenswerte und typische Krankheitsbilder verläuft und so unbemerkt die Leber zerstört.

Fast 100 Prozent heilbar

Manns betont, dass die Therapie mit den neuen direkt wirkenden antiviralen Substanzen (Direct-Acting Antivirals, DAA) einen Paradigmenwechsel in der Hepatitis-C-Behandlung herbeigeführt hat. „Mit den neuen Medikamenten lassen sich in der Regel innerhalb von 8 bis 24 Wochen Heilungsraten von 95 % und mehr erzielen – bei guter Verträglichkeit und unabhängig vom Genotyp der infizierenden Viren.“ Dies ist besonders im Bereich schwuler und bisexueller Männer eine wichtige Nachricht, war doch die Vorgängerbehandlung mit Inteferon nur selten erfolgreich und mit schwersten Nebenwirkungen verbunden. Viele Schwule und Bisexuelle haben deswegen noch immer Angst vor der Diagnose. Das muss überwunden werden. Die neue Therapie hat so gut wie keine Nebenwirkungen!

Warum „Chris“?

Chris ist eine international gebräuchliche, häufige und populäre Form eines weiblichen oder männlichen Vornamens. Mit dem Kampagnen-Motto möchte die Initiative dem Irrglauben entgegentreten, dass Hepatitis C eine Infektion ist, die nur „andere“ betrifft, und die Leber­erkrankung von ihrem Stigma befreien. In Kürze mehr zu „Bis du Chris"!

