Hebt Trump den Denkmalstatus des Stonewall Inn auf?

Präsident Trump unterzeichnet heute einen Exekutivauftrag, der die Innenabteilung anweist, den nationalen Denkmalschutz zu überprüfen, den seine drei Vorgänger in den letzten 21 Jahren angeordnet haben. Laut Verwaltungsbeamten könnte dieses Dekret einigen der Denkmäler, einschließlich dem Stonewall Inn, ihren Schutzstatus kosten.

× Erweitern Foto: Gruß, Deirdre/ CC BY-SA 3.0 Stonewall Inn Foto: Das Stonewall Inn in der Christopher Street in New York. Gruß, Deirdre 12:39, 24. Jun. 2011 (CEST) - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, https://de.wikipedia.org/w/index.php?curid=6294791

Das Stonewall Inn war die Bar in New York City, in der die schwule Bürgerrechtsbewegung geboren wurde. Am 24. Juni 2016 wurde es durch Präsident Barack Obama offiziell zum Stonewall National Monument ernannt. Es war das erste Wahrzeichen der LGBTIQ*-Geschichte, das als Denkmal anerkannt wurde.

Obama sagte damals: „Stonewall wird unser erstes nationales Denkmal sein, das die Geschichte des Kampfes für LGBTIQ*-Rechte erzählt. Ich glaube, unsere Nationalparks sollten die ganze Geschichte unseres Landes, den Reichtum und die Vielfalt und den einzigartigen amerikanischen Geist widerspiegeln, der uns immer definiert hat."

Der „National Monument Status" umfasst einen 7,7 Hektar großen Bereich, der die Stonewall Inn Bar, den Christopher Street Park und den Block der Christopher Street, der an den Park grenzt, umfasst.